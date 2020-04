El govern de Colau s'obre a repensar taxes per fer front a la crisi del coronavirus

El govern d'Ada Colau ha deixat clar fins ara que per fer front a la crisi econòmica que ja ensenya la pota prefereix augmentar les subvencions que reduir els impostos. Avui, però, ha fet gala de clima d'entesa amb els grups de l'oposició i ha donat suport a les seves propostes de recuperació -amb l'excepció del pla del PP, a qui ha acusat de no voler negociar- per encara el gran pacte de ciutat anunciat. Ha votat a favor, per exemple, del pla de mesures plantejat per Junts per Catalunya, que, després de la negociació amb el govern, inclou mesures com valorar si tenint en compte la situació del sector de la restauració s'ha d'aplicar la taxa de terrasses o discutir, també, com s'ha de començar a recaptar la nova taxa de recollida de residus, que es volia calcular tenint en compte el consum d'aigua. Fins ara l'equip de Colau ja havia anunciat que no aplicaria el suplement aprovat per a la taxa turística i que endarreria a l'octubre el cobrament de la de terrasses, però el sectors afectats consideren insuficients les mesures. Ara, els de Colau s'avenen a parlar-ne en el marc de la futura taula de ciutat.

El regidor de Presidència, Jordi Martí, ha assegurat que donen suport al pla perquè hi ha molts punts que comparteixen i, sobretot, perquè insta a obrir el debat per aprovar uns nous pressupostos municipals que ara seran imprescindibles. "Voldrem fer moltes coses i tindrem menys ingressos", ha avisat sobre la situació que s'encararà i, per això, ha fet una crida als grups a actuar amb la "màxima responsabilitat" i a participar de la taula de ciutat que es va anunciar ahir i que ha estat ben rebuda.

La comissió, de fet, també ha donat llum verda a la proposta d'ERC d'activar una taula de ciutat i revisar la Carta Municipal i les competències conferides a Barcelona. "Necessitem ambició", ha assegurat el republicà Ernest Maragall, que ha lamentat que l'alcaldessa no participés en la sessió i ha confiat que el govern municipal apliqui de manera obligada els acords de la taula. "L'objectiu és reactivar l'economia com més aviat millor i construir un consens ampli dins de la ciutat", ha defensat el primer tinent d'alcalde, Jaume Collboni. El mínim comú denominadors és, assegura, articular la taula de ciutat i debatre totes les propostes. Collboni ha remarcat que es vol tenir una proposta de modificació dels pressupostos abans de l'estiu.

També s'ha acceptat la proposta que ha presentat Ciutadans, que inclou punts com crear una oficina per gestionar el post-covid o establir un protocol d'emergència sanitària per si hi ha un repunt. El govern, amb tot, ha defensat reorientar mecanismes ja existents en lloc de crear una nova oficina. L'equip de Colau ha votat en contra del paquet de propostes del PP, que ha demanat un pla de contingència amb mesures com eximir de la taxa de terrasses, reduir els sous dels regidors o eliminar subvencions a entitats "ideològiques". "La proposta fa olor de neoliberalisme antic", ha criticat el regidor Jordi Martí. La proposta no ha prosperat. Manuel Valls, de Barcelona pel Canvi, al seu torn, ha proposat un pla d'ajuda als autònoms, que sí que ha rebut la llum verda de la comissió.