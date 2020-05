Colau: "Treballarem per obrir les platges com més aviat millor"

Els carrers de Barcelona s'han tornat a omplir aquest dissabte de ciclistes, corredors i passejants amb l'alleugeriment de les mesures de confinament. El passeig Marítim de Barcelona està ple, però de moment les platges de la ciutat són tancades. "Treballarem per obrir les platges com més aviat millor", ha explicat l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, a RAC1, i ha insistir que per permetre-hi l'accés cal "garantir" que hi ha "prou equips per fer entendre que no tothom vagi a la platja".

"Entenem que la gent té moltes ganes d'anar a passejar, però hem de ser prudents", ha insistit l'alcaldessa, que ha explicat que els preocupa "l'efecte crida" que pugui generar una obertura de les platges. El pla de l'Ajuntament de Barcelona ha estat, de moment, desprecintar 70 parcs a la ciutat. A més, també es pot anar a Collserola i a Montjuïc. L'Ajuntament ha impulsat així mateix una xarxa de "rutes segures" on hi ha marcades les vies amb un mínim de quatre metres d'amplada perquè es pugui respectar la distància de seguretat. En l'entrevista a RAC1, Colau ha considerat també que "una de les coses bones del virus és que aturar l'activitat ha reduït la contaminació". " Ara que hem tret els cotxes, hem d'aconseguir que n'hi hagi molts menys", ha afirmat.

A favor del desconfinament per regions sanitàries

Per a l'alcaldessa de Barcelona, el desconfinament per províncies a Catalunya tampoc és la millor solució. L'aposta del govern espanyol ha enfrontat l'Estat amb la Generalitat, que considera que fer-ho per regions sanitàries seria més adequat. Colau també és d'aquest parer, una posició que creu "majoritària" entre les diferents forces polítiques a Catalunya. Amb tot, ha afirmat que li consta que al govern espanyol "hi ha la predisposició que a Catalunya es pugui fer per regions sanitàries i no per províncies". El ministeri de Sanitat ja va plantejar fer el desconfinament per municipis, una idea que s'acosta més al que volia desplegar la Generalitat per ajustar-se a les "diferències" geogràfiques.