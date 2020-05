Una treballadora d'un hotel medicalitzat denuncia una agressió dels Mossos: "Tu ets doctora? O treballes de puta?"

L'11 d'abril la Celenia tornava de treballar de l'Hotel Catalonia Plaza. Portava un certificat de l'empresa que l'acreditava com a treballadora essencial perquè presta servei en un dels hotels medicalitzats per atendre pacients lleus de covid-19. Era l'etapa més dura de confinament i quan ja arribava a casa seva, a Badalona, es va trobar amb un familiar, que també és treballador essencial. Mentre se saludaven, una parella de Mossos d'Esquadra els va aturar per identificar-la. En la seva denúncia, la Celenia assegura que quan els va intentar explicar que tornava de treballar i els anava a mostrar el certificat, un dels agents li va contestar: "Tu ets doctora? O més aviat treballes de puta?", mentre que l'altre va afegir: "Tu el que ets, és un animal!"

Ella va contestar als agents amb un insult i, a partir d'aquí, assegura que va acabar immobilitzada a terra mentre li posaven les manilles per l'esquena i la detenien. Aquest moment el va enregistrar un testimoni dels fets i el vídeo, al qual ha tingut accés l'ARA, s'ha aportat als jutjats juntament amb la denúncia.

El seu relat contrasta amb la versió dels Mossos, que asseguren que la intervenció va ser "correcta" i que es va detenir la dona per mossegar els dits d'un agent. Segons la policia, la dona estava al carrer parlant amb dues altres persones en el període de confinament total i per això els agents els van identificar. Els Mossos expliquen que les dues altres persones van ser denunciades "sense que es produís cap problema" i que la Celenia va tenir "un comportament hostil i d'insults" cap als policies, "sense respectar la distància de seguretat".

En aquest forceig, manifesta el cos, la dona va mossegar els dits d'un agent i es va decidir detenir-la per la seva actitud, atribuint-li els delictes d'atemptat a l'autoritat i lesions lleus. Els Mossos defensen que després van trametre al jutjat les diligències de l'actuació, que recullen aquest relat dels fets, i l'informe mèdic de les lesions lleus.

Fonts properes a la denunciant no neguen la presència d'una segona persona en el moment dels fets –el familiar a qui la Celenia va saludar– però expliquen que mentre que a aquest home se l'hauria deixat marxar, a ella la van insultar i la van acabar detenint sense motiu. Tot i així, aquest punt no forma part de la denúncia.

La Celenia, representada per l'advocat Àlex Zaragüeta, assegura que l'actuació policial va ser absolutament "desproporcionada", sobretot pel fet que acabés immobilitzada a terra, i afegeix que quan els agents van veure que hi havia veïns gravant l'actuació, la van conduir al vehicle policial, on un d'ells li va etzibar un cop de puny a la cara que li va obrir el llavi, tal com acredita en l'informe mèdic que adjunta amb la denúncia.

Fonts policials assenyalen que cap agent li hauria fet un cop de puny a la cara, sinó que la dona s'hauria autolesionat amb la mampara del cotxe patrulla.

Guanyem Badalona demana una investigació

En un comunicat, la formació Guanyem Badalona ha reclamat "immediatament" eines de suport a la denunciant i una investigació als agents. "Tenim motius per pensar que es tracta d'una agressió racista i sexista que no pot quedar impune, i encara menys tractant-se d'agents de policia", ha expressat el grup municipal, que ha demanat una resposta.