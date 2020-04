Barcelona recorda que els parcs i les platges continuaran tancats tot i que els menors puguin sortir a partir de diumenge

L'Ajuntament de Barcelona ha recordat que tot i que a partir de diumenge els menors de 14 anys podran sortir de casa durant una hora al dia acompanyats d'un adult, els parcs i les platges de la ciutat continuaran tancats. "Estarem a l'espera dels matisos que pugui introduir el govern de l'Estat, però volem recordar que l'autorització és perquè els nens puguin sortir acompanyats amb el pare o la mare durant una hora i com a màxim desplaçar-se a un quilòmetre de casa". El tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, ha apuntat: "Els parcs continuaran tancats, igual que les platges, que seran espais que no seran accessibles". A més, ha recordat que s'ha de mantenir la distància personal i la higiene: "Hem d'apel·lar a la responsabilitat, al sentit comú i al sentit cívic".

Gemma Tarafa, regidora de Salut, Envelliment i Cures de l'Ajuntament de Barcelona, que ha posat en valor "l'esforç" que han fet els infants durant aquestes setmanes de confinament, ha afegit: "No ens estem desconfinant com a ciutat, estem donant un respir als infants per a la seva salut emocional i física".

Batlle ha dit que la mesura que ha aprovat el govern espanyol és "una bona notícia" i que el fet de poder-la aplicar respon al "civisme de la ciutadania" durant aquestes setmanes de vigència de l'estat d'alarma. "Gaudim-ne de manera ordenada i evitant concentracions", ha conclòs. Sobre el pla de desconfinament que prepara l'Ajuntament, Tarafa ha indicat que "està subjecte al decret que publiquin a Madrid": "Quan estigui consensuat l'explicarem, el que no volem és generar confusió ni angoixes. Com a Ajuntament treballem en el nostre propi pla de desconfinament, però caldrà matisar-lo amb el que ens diguin des de l'Estat".

Ajudes per valor d'1,8 milions d'euros

Tarafa ha fet balanç dels serveis socials des que va començar la pandèmia del covid-19. "Hem tirat endavant set dispositius d'allotjament per a persones sense llar amb 714 places, la majoria de les quals estan ocupades", ha dit. Entre aquests dispositius hi ha els dos muntats a Fira de Barcelona, el del Dos de Maig, el Pere Calafell, un equipament per a persones sense llar amb símptomes de covid-19, un altre per a persones amb alcoholisme o altres addicions en actiu i una casa de colònies de Montgat destinada a acollir joves. "S'ha fet un esforç com a ciutat per garantir que aquestes persones passessin el confinament en unes condicions dignes", ha apuntat.

651x366 Gemma Tarafa, regidora de Salut, Envelliment i Cures de l'Ajuntament de Barcelona, durant la roda de premsa / ARA Gemma Tarafa, regidora de Salut, Envelliment i Cures de l'Ajuntament de Barcelona, durant la roda de premsa / ARA

Segons ha explicat Tarafa, les ajudes econòmiques que atorguen els centres de Serveis Socials han augmentat un 158% respecte al mes anterior i han suposat 1,8 milions d’euros. A més, ha informat que els serveis d’alimentació diaris que hi ha a la ciutat han augmentat un 146% el volum total d’àpats servits cada dia, fins a arribar a 9.389. La regidora ha dit: "Tot el que s'ha pogut anar fent i treballant per ajudar les persones més vulnerables, com a Ajuntament i amb l'ajuda d'altres entitats que hi han col·laborat ho hem fet". Però ha recordat: "Hem de ser conscients que des de l'administració hem desplegat uns serveis excepcionals, però des de totes les administracions cal fer canvis profunds per poder abordar la situació a curt, mitjà i llarg termini".

Després que aquest divendres les xarxes veïnals de suport hagin denunciat que Serveis Socials els deriva casos des de l'administració, Tarafa ha dit que "Serveis Socials ha atès tothom que s'hi ha dirigit". "Si alguna xarxa veïnal o d'ajuda s'ha sentit desbordada, els diem que ens dirigeixin els casos a Serveis Socials", i ha afegit: "Si hi ha alguns desajustos, mirem quins són, però demanem que si estan desbordats dirigeixin els casos cap a Serveis Socials per continuar treballant de manera coordinada".

Per la seva banda, Batlle ha indicat que fins ara no ha fet falta posar en marxa el pla de contingència dels serveis funeraris de Barcelona. "Ara es pot donar sortida a totes les activitats dels serveis funeraris de Barcelona, el pla que va avançar el regidor Badia no ha calgut posar-lo en marxa", ha dit. I ha apuntat que el pla es va anunciar i engegar com a mesura preventiva.

I preguntat pels xiringuitos de la platja, Batlle ha dit que els tornaran la part proporcional del temps que hagi d'estar tancada a tots aquells que ja hagin fet l'abonament del cànon anual. "Hi ha diàleg permanent de l'Ajuntament amb el sector", ha indicat, abans de dir, sobre els pressupostos municipals, que en els pròxims dies s'asseuran amb la resta de grups polítics per "ajustar els pressupostos, perquè l'escenari actual no té res a veure amb el que hi havia quan es van aprovar".