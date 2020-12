El coronavirus posa la fira d'Espinelves "en quarantena"

Espinelves ofereix aquests dies una imatge inèdita. Sense avets omplint els carrers ni visitants. L'ajuntament d'aquesta localitat osonenca ha suspès la popular Fira de l'Avet, que aquest any havia de celebrar els 40 anys, a causa de la pandèmia del coronavirus. L'edició de l'any passat va aplegar més de 60.000 persones en un sol dia, una xifra totalment prohibitiva actualment per evitar aglomeracions i complir amb les restriccions imposades.

Així, totes les activitats culturals que s'havien programat al voltant del mercat han quedat cancel·lades i qui vulgui comprar un dels avets haurà de buscar els nous punts de venda on els productors han desviat els arbres, com Mercabarna, gardens de la comarca d'Osona i fires nadalenques. “Fa gairebé riure que passem la 40a edició de la fira literalment en quarantena”, comenta amb ironia l’alcalde d’Espinelves, Joan Manuel Claveria.

El poble és conegut per un tipus d’avet local molt preuat que es ven especialment pels volts de Nadal i que es coneix com a avet Masjoan, que pren el nom de la masia en què va sorgir de la barreja espontània entre els avets blancs i els pinsapos: “És una barreja d'avet del Montseny amb un creixement molt ràpid, idoni per a viver perquè amb set anys adquireix una mida suficient per entrar al mercat”, explica Claveria.

L'àrea del Montseny-Guilleries és el primer productor d'avets nadalencs del sud d'Europa, però aquest any els arbres han hagut de buscar sortida en el comerç online, els centres de jardineria d'Osona i una cadena de supermercats. Malgrat la incertesa, els cultivadors confien en salvar la campanya i calculen que set de cada 10 arbres es vendran a Catalunya o a l'Estat, i la resta s'exportaran a Alemanya, França o Anglaterra, informa l'ACN.

A la rodalia de la masia Masjoan, que data del segle XVIII, s'escampa l'extensió més gran d’arbres monumentals de Catalunya declarats patrimoni natural per la Generalitat. La masia Masjoan aquest any també ha hagut de suspendre les rutes de senderisme que ofereix per mostrar els boscos. Tot i que no participa en la fira directament perquè l’establiment és fora del poble, s’ha vist afectat per les mesures contra el coronavirus: “Ha començat a venir gent entre setmana perquè els dissabtes i diumenges no es pot sortir dels municipis [pels confinaments municipals] i la majoria de clients són de fora", diu David Masferrer, coordinador dels vivers de Masjoan. En aquesta edició estranya, les vendes a l’engròs són similars a altres anys però es dona per fet que "baixarà la venda al detall”.