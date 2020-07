L'alcalde de Lleida demana "contenció i esforç" per aplanar la corba en 15 dies

"Hem rebut la notícia amb tristesa, inquietud i preocupació". Aquestes són les primeres paraules que ha pronunciat l’alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, en la seva compareixença d’aquesta tarda després que el Govern hagi decidit aquest matí confinar perimetralment tota la comarca del Segrià. Pueyo assegura que ha rebut la notícia aquest mateix dissabte al matí, a través d’una trucada d’un membre del Govern, i ha demanat "contenció", "esforç" i "corresponsabilitat" als lleidatans per aconseguir que la corba de contagis baixi els pròxims 15 dies. "El que no ens podem permetre és fer un confinament de 15 dies i que no serveixi per aplanar la corba", ha dit l’alcalde, que ha assegurat que si cal utilitzarà les forces policials per mantenir les normes de seguretat.

Pueyo ha expressat que durant aquestes primeres hores de confinament el primer que ha "percebut" és "una sensació de fer un pas enrere". "Esperàvem un respir després d’un confinament dur i és evident que la notícia del tancament segurament ens afectarà, pel cap baix, durant un parell de setmanes, i això té un impacte evident" sobre la vida de les persones i sobre l’economia, ha recordat el batlle.

Piscines tancades i espectacles ajornats

"Ens sap greu, però ara necessitem sang freda", ha advertit Pueyo, que ha enumerat quines són les decisions que ha pres el seu govern municipal. Així, Lleida mantindrà tancades les piscines públiques, que encara no havien reobert. També tancaran les ludoteques. Els parcs infantils es mantindran oberts extremant les mesures de seguretat i la neteja.

Els programes culturals municipals i la fira de titelles previstes per al 8 de juliol s'ajornen. L’Ajuntament intentarà reagendar els espectacles quan millori la situació. També tanquen els centres cívics i els treballadors municipals més vulnerables tornaran a fer teletreball, una opció que també serà voluntària per a la resta de treballadors.

El que sí que es mantindrà són la resta d’activitats econòmiques i el transport. S'intentarà, per exemple, que els mercats ambulants se segueixin fent amb més mesures de distància entre parades, i a les zones més concorregudes, com ara els eixos comercials, la policia vetllarà pel compliment de la distància de seguretat i les mesures higièniques.

L'alcalde de Lleida no és l'únic que ha reaccionat aquesta tarda al nou confinament al Segrià. El batlle d'Alcarràs, Manel Ezquerra, s'ha mostrat "sorprès" pel tancament, ja que, segons ha dit, ahir mateix els van assegurar que no hi havia "res previst". Tot i això, veu bé el confinament si això serveix per tornar a conscienciar la població i reduir la mobilitat i ha demanat no "criminalitzar" els temporers. Ezquerra ha reconegut que no s'esperaven que la pandèmia "estigués tan activa" durant els mesos d'estiu.

L'alcaldessa d'Aitona, Rosa Pujol, també s'ha pronunciat al respecte i ha assegurat que el tancament sí que era previsible veient el relaxament i l'augment dels casos diaris dels últims dies. Els comerciants de la zona, per la seva banda, han expressat la seva preocupació, perquè creuen que el tancament "afectarà molt" els seus negocis just quan començaven a "remuntar". Tot i això, segons recull l'ACN, unes hores després de l'anunci el centre i els eixos comercials de la ciutat seguien mostrant l'activitat normal d'un dissabte.