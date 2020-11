"Mai he volgut viure de gratis"

La comissió judicial ha renunciat a l'últim moment a desnonar la Claudia, amb una jove adulta i quatre menors a càrrec, i que afirma haver estat víctima d’una estafa amb el contracte. La família guanya temps i podrà continuar al pis del Poble-sec a Barcelona on viu des de fa gairebé tres anys.

El jutjat ha mantingut la intenció d’executar l’ordre de desallotjament, malgrat que hi ha en vigor el decret recent de la Generalitat que mira d’evitar que facin fora de casa els col·lectius vulnerables mentre duri la pandèmia.

“Aquest decret no diu res que no s’inclogui al decret 17/2019 per a casos d’impagament de lloguer o la llei 24/2015 sobre els requisits de vulnerabilitat”, denuncien des del Sindicat de Llogaters, l’entitat que ha donat suport a la Claudia. Un centenar llarg de veïns i activistes li han fet també costat posant-hi “el cos” per impedir l’entrada de la comissió judicial, però finalment tot s’ha resolt a uns quants metres de la concentració, al costat d’uns contenidors, on els funcionaris parlaven amb els representants dels propietaris del pis.

La Claudia ha baixat al carrer a l’hora en què s’havia fixat el desallotjament i mirava l’escena abraçada a la seva filla. “Mai han volgut negociar amb mi, mai ningú de la immobiliària ha tingut intenció de rebre’m”, es queixava. És una immigrant xilena, amb una situació irregular, tot i que els seus fills sí que són espanyols. Al pis del Poble-sec hi viu amb quatre fills i un net però des que fa deu dies van saber que el desallotjament es fixava per a avui, gairebé no han viscut. Els nervis previs a la decisió judicial de deixar-los quedar es transformen en una alegria immensa. “Imagina't si estic contenta, amb el suport d’aquesta gent, la meva gent, el meu Poble-sec, perquè no tenia cap més alternativa que el carrer”, explica. El Sindicat subratlla que els seveis socials municipals no li donen resposta.

📽️Claudia i els 7 són la nostra gent🌠



Estarem amb elles fins al final. Del Poble-Sec ningú marxa! El barri es defensa✊🏠 #SomSindicat #desnonamentcovid pic.twitter.com/qjc9zLcI2H — Sindicat de Barri PS / Comitè #VagaDeLloguers (@sindicatdebarri) November 3, 2020

El desembre del 2018 la Claudia va llogar el pis i durant sis mesos va pagar puntualment el lloguer fins que la van acusar d’impagament. Incrèdula per la situació, diu que va saber llavors que en realitat havia estat abonant els diners a un impostor. La dona insisteix que va intentar pagar però el propietari no li ha acceptat els diners i, sense cap altra interlocució, només ha tingut notícies seves per l’ordre de desallotjament. “Mai he volgut viure de gratis”, es defensa, i afirma aplaudida per la multitud que celebra el poder de la mobilització. La concentració es dissol però a quatre carrers s’anuncia que hi ha un altre desnonament en marxa i que la causa necessita la pressió ciutadana.