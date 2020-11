Més de 2.100 embarassades pateixen violència

Almenys el 2,5% de les embarassades pateixen algun tipus de violència física o psicològica procedent de la seva parella. La dada s'extreu de les declaracions de les mateixes dones al respondre un petit qüestionari (el PVS per les sigles en anglès) amb tres preguntes directes de resposta binària que des de fa dos anys els CAP catalans han de fer al col·lectiu per detectar situacions de risc. La xifra no és una fotografia exacta de la problemàtica i menys amb la pandèmia pel mig, que ha obligat a entrevistar moltes dones a través del telèfon o per videoconferència, sense que potser tinguessin un espai prou íntim, sense el seu company al costat, per sentir-se lliures a l'hora de contestar, matisa la responsable del programa ASSIR (Atenció Salut Sexual i Reproductiva) de Catalunya, Cristina Martínez Bueno, que constata que s'han detectat més casos de maltractament que l'any passat. "Hi ha més alta prevalença de violència masclista que de diabetis estacional, perquè no totes les agressions s'acaben detectant", afirma.

Amb el protocol, totes les embarassades han de passar el formulari, però aquest any, per diversos motius, només l'han respost tres quartes parts de les 44.743 ateses als ambulatoris. D'aquestes, 2.135 han respost afirmativament alguna de les preguntes de si en l'últim any els hi han pegat, si les han maltractat, si s'han sentit amenaçades per alguna de les seves exparelles o, per contra, han respost negativament a si se senten segures amb l'actual relació de parella.

A partir d'aquí, explica la responsable, els professionals de primària passen el cas a les treballadores socials, que han de fer un seguiment per analitzar "el grau del risc" de la dona per dirigir directament el cas als Mossos d'Esquadra o treballar en "l'acompanyament per empoderar-la i en el suport psicològic", explica Martínez Bueno.

L'embaràs pot ser en alguns casos "el desencadenant" de la violència, perquè l'agressor s'aprofita de la "vulnerabilitat de la dona", però també s'ha detectat que precisament durant el període de gestació s'aturen les agressions, perquè l'home passa a veure la dona com el recipient que cuida de la seva criatura, però després del part la violència continua i fins i tot s'accentua. "T'estàs engreixant molt", "Cada dia estàs més lletja" o "T'estàs tornant insuportable" són algunes de les frases que les dones expliquen que reben de les seves parelles.

Martínez Bueno admet que les dades dels PVS són una part del gran problema de violència en l'embaràs i es refereix al fet que hi ha estudis que estimen que fins al 7,7% d'aquestes dones són víctimes d'agressions a casa. El qüestionari es fa, en principi, sense la presència de la parella, però de vegades a les dones els costa sincerar-se a la primera perquè "necessiten temps" i no informen de la violència fins que porten unes quantes visites amb la seva llevadora de referència, la professional que més les visitarà durant l'embaràs. A més, les expertes adverteixen que no sempre són conscients que pateixen violència si no és física.