¿És segur viatjar en avió en temps de covid?

¿És segur viatjar en un avió, amb persones assegudes a molt poca distància encara que tothom porti mascareta? És una de les preguntes que segur que s'han fet tots els passatgers quan han agafat un vol des que hi ha el covid-19 i han vist que estan envoltats de seients atapeïts de gent en què no es pot complir el metre i mig de seguretat de la pandèmia. L'argument que s'ha repetit és que els filtres d'aire dels avions són similars als dels quiròfans: doncs bé, un estudi del departament de Defensa dels EUA que s'ha publicat aquesta setmana ho quantifica. Quan un viatger assegut porta mascareta, encara que tots els seients estiguin ocupats, les partícules que són infeccioses a la zona de respiració de la persona –al voltant del seu cap– són un 0,003% (de mitjana). L'informe considera, doncs, que el risc d'exposició al coronavirus és molt baix dins l'avió.

L'estudi es va fer en models Boeing 777 i 767 de la companyia United Airlines –uns aparells més grans dels que utilitzen les aerolínies de baix cost–. També cal tenir en compte que l'anàlisi no va simular els efectes dels moviments dels passatgers dins l'avió. Segons recull Reuters, l'informe va suposar que hi havia una persona infectada i va comprovar que la mascareta minimitzava l'exposició al virus quan algú tossia, fins i tot als seients del costat. Un 99,99% de les partícules es van filtrar fora de l'avió en sis minuts per la ventilació de l'aire cap avall i els filtres. Així, es calcula que un viatger hauria de volar 54 hores en un avió amb un contagiat de covid-19 per infectar-se.

L'estudi s'ha fet durant sis mesos amb 300 proves durant 38 hores de vol i 45 hores a terra: a cada prova s'han alliberat 180 milions de partícules –produirien milers de tos– de la mida del coronavirus en seccions on hi havia 42 sensors que simulaven passatgers. L'informe l'ha dirigit i finançat el Comandament de Transport del departament de Defensa dels EUA, que opera els vols per a l'exèrcit. Arran d'aquesta publicació, l'Associació Internacional de Transport Aeri (IATA) ha manifestat que ha identificat 44 contagis de covid-19 dins els avions entre els 1.200 milions de viatgers mundials que s'han enlairat durant el període analitzat: per tant, només s'ha infectat un de cada 27 milions de passatgers.

El que no ha abordat l'estudi dels EUA és què passa quan els viatgers es treuen la mascareta per menjar o beure ni tampoc quan deixen d'estar asseguts als seients. Pel que fa als casos als avions, tot i que la IATA ha parlat de menys de mig centenar de contagis, alguns incidents han sigut per passatgers que han agafat un vol tot i tenir una PCR positiva sense comunicar-ho a la companyia, cosa que després ha obligat a fer aïllaments –malgrat que no necessàriament han implicat infeccions.