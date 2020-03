Decidim Barcelona, el nou espai web de l'Ajuntament que aglutina iniciatives solidàries municipals i veïnals

El regidor de Drets de Ciutadania i Participació de l'Ajuntament de Barcelona, Marc Serra, ha presentat aquest divendres una plataforma des d’on recollir iniciatives comunitàries mentre duri el període d’excepcionalitat amb mesures d'aïllament. Serra, que ha apel·lat a la solidaritat de tots els seus conciutadans i conciutadanes i ha classificat la campanya Quedat a casa com un "èxit", ha donat a conèixer Decidim Barcelona, una nova pàgina web en què es recolliran totes les iniciatives que, de forma gratuïta, poden oferir els equipaments socials, culturals i esportius de Barcelona, així com "totes les iniciatives ciutadanes que s'han anat fent de forma altruista".

El regidor ha resumit la nova plataforma com una eina per "aglutinar tots els recursos municipals a la ciutadania, però també perquè sigui un espai de participació activa per qui vulgui compartir les seves propostes". Serra vol que aquesta "nova eina viva" serveixi per centralitzar en un mateix espai comú iniciatives tant gestionades des dels equipaments municipals com per xarxes i associacions de veïns i veïnes. "Les biblioteques compartiran un fons de més de 100.000 títols en diferents idiomes. També hi haurà propostes com recorreguts virtuals pels museus o per l'arxiu fotogràfic de la ciutat i material dels cicles i conferències que s'han fet al Born Centre de Cultura i Memòria o l'espai Fabra i Coats".

De la mateixa manera, l'Ajuntament de Barcelona espera canalitzar en aquest nou espai web recursos educatius, així com propostes per fer exercici a casa proporcionades pels treballadors dels equipaments esportius municipals. "També volem que sigui un espai per aglutinar iniciatives com la del Mercat de Sants, que fa serveis a domicili, i que esperem que s'estengui a d'altres mercats de la ciutat. O com les xarxes de veïns i veïnes que ajuden a la gent gran per tal de fer-los les compres", ha enumerat Serra, que també ha citat iniciatives com la dels artistes i músics que ofereixen actuacions des de casa seva a través de les xarxes socials.

"Les nostres rutines han canviat, però hem de ser solidaris i responsables per ajudar-nos entre tots aquestes setmanes que ens esperen per endavant", ha recordat el regidor de Drets de Ciutadania i Participació del consistori barceloní.