Barcelona es prepara per a la combinació de covid i onada de calor

A banda de totes les mesures de prevenció per intentar frenar l'avanç del covid, Barcelona comença a preparar-se també per si les temperatures s'enfilen, com es preveu, de manera excessiva i sostinguda. Les onades de calor són cada vegada més freqüents a la ciutat –els últims cinc anys n'hi ha hagut pràcticament cada any– i s'estima que 150 persones moren cada estiu per causes atribuïbles a la calor extrema. Des de 1992 i fins 2015, unes 3.700 defuncions. Per això, i tenint en compte que la calor pot complicar més alguns casos de covid, el govern d'Ada Colau ha presentat aquest dimecres el pla calor, que preveu poder obrir una cinquantena d'equipaments municipals perquè funcionin com a refugis climàtics en cas de temperatures extremes: des de biblioteques fins a museus o parcs i jardins amb ombra, com el de l'Espanya Industrial i el de Cervantes. Tots aquests espais podran ampliar horari i estar operatius a l'agost.

El regidor d'Emergència Climàtica, Eloi Badia, ha assegurat que es garantirà que en aquestes espais, on hi haurà una temperatura de confort, es compleixen les mesures de seguretat anticovid. El regidor també ha remarcat que, després de dos anys d'obres, aquest any reobre la piscina del Parc de la Creueta del Coll, i que també estarà en funcionament, a partir del 31 de juliol, la zona de jocs infantils d’aigua del barri de Canyelles.

Si es donés una onada de calor –s'estima que té lloc quan les temperatures s'enfilen per sobre dels 33,6 graus centígrads durant tres dies consecutius–, l'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) faria un seguiment dels casos de cop de calor i, juntament amb els serveis socials municipals, activaria un operatiu preventiu per a les persones vulnerables amb mesures específiques per a les persones que viuen al carrer.

Si l'emergència és més alta, les mesures poden incloure evitar la sortida al carrer de les persones vulnerables i activar mesures com els àpats a domicili o el lliurament d'aparells climatitzadors. En el marc d'una campanya amb la Creu Roja, es preveu distribuir 500 gorres i 322 cantimplores. Una de les novetats d'aquest any serà que el servei de teleassistència emetrà un missatge gravat per poder arribar en tres dies als 100.000 usuaris. El consistori remarca que la situació de pandèmia pot agreujar els impactes sobre la salut de les onades de calor. Sigui perquè minva la capacitat d'atendre els més vulnerables –molta gent gran es pot trobar sola– o perquè el mateix covid agreugi l'impacte de la calor sobre la salut.

Badia ha advertit que les projeccions indiquen que podríem arribar a tenir entre dos i quatre onades de calor cada estiu i que és necessari que la ciutat es prepari per mitigar-les. Ha posat en valor l'augment de la vegetació que hi ha hagut durant els mesos de confinament a l'hora de facilitar ombra i ha remarcat, també, que la ciutat disposa de 1.714 fonts d'aigua i que s'hi fan protocols de desinfecció pel covid.