El govern espanyol rebaixa els requisits econòmics i acadèmics per duplicar les beques universitàries

El govern espanyol pretén elevar el nombre d'estudiants universitaris becats i passar dels 90.000 actuals a 175.000. I ho farà, segons han anunciat els ministeris d'Educació i Universitats en un comunicat conjunt, eliminant els requisits acadèmics i apujant els llindars mínims de renda familiar que havia fixat l'exministre José Ignacio Wert. El govern del PSOE i Podem preveu que els canvis entrin en vigor l'any que ve. Per assolir-ho, calcula un increment del pressupost del 22,6% i que s'arribi fins als 1.900 milions d'euros, una xifra mai assolida fins ara. De fet, aquest creixement és el més gran dels últims 11 anys.

A partir d'ara, doncs, no farà falta una nota mitjana mínima per no haver de pagar la matrícula de la universitat o per rebre una beca, però sí que s'exigirà un mínim d'aprovats, que van des del 65% dels crèdits en enginyeries fins al 90% en humanitats i ciències socials. El canvi suposarà que ara més de 54.000 estudiants universitaris tindran accés als ajuts. Fins al 2012 qualsevol estudiant de renda baixa amb un cinc a l'expedient obtenia una beca i no pagava la universitat si aprovava entre el 60% i el 80% dels crèdits. Però en plena crisi econòmica el nombre de becats va començar a pujar perquè cada vegada hi havia més gent al tram baix de la renda, i el ministre Wert va decidir afegir requisits acadèmics per aconseguir, deia, "l'excel·lència": primer, apujant al 5,5 la nota mínima necessària per no pagar el primer curs, i després, elevant al 85% o al 100% els crèdits aprovats necessaris per mantenir l'ajut durant tota la carrera.

Els canvis introduïts pel ministre Manuel Castells desmunten, doncs, el sistema ideat per Wert. A banda de la nota mínima, també hi ha canvis en els llindars de renda perquè més estudiants puguin entrar al primer nivell dels tres que hi ha. A partir d'ara uns 90.000 estudiants (entre universitaris i no universitaris) passaran del nivell 2 a l'1, i per tant passaran de tenir gratis la matrícula i rebre 300 euros a l'any a tenir la matrícula gratis i rebre 1.700 euros anuals –fins ara eren 1.600–. Tant en el nivell 1 com en el 2 es donaran 1.600 euros extres anuals (fins ara eren 1.500) si l'estudiant s'ha de traslladar de localitat. Al llindar 3 només es cobreix la matrícula.

Això passarà perquè el llindar 1 s'equipara al llindar de la pobresa determinat per l'Institut Nacional d'Estadística, és a dir, uns 18.628 euros anuals d'ingressos per a una família de quatre membres. Fins ara el llindar 1 estava fixat als 13.900 euros. Aquest canvi en el llindar econòmic, que no s'actualitzava des de feia 10 anys i no s'havia adaptat al context econòmic, "permetrà als estudiants de les famílies amb menys recursos accedir a la beca completa", segons els ministeris. En total, apujar un 33% el llindar permetrà incloure més de 71.000 estudiants de grau i màster al llindar 1.