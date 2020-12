Els Bombers desinfecten una residència de Cervera amb la meitat dels usuaris positius

Un brot de coronavirus afecta gairebé la meitat dels usuaris de la residència Mare Janer de Cervera. Segons informa l'ACN, de les 53 persones que hi viuen, 24 han donat positiu, així com cinc dels 40 treballadors.

Dilluns passat es van començar a detectar símptomes en tres persones i una d'elles va donar positiu en el test ràpid que els van fer, per la qual cosa va ser aïllada i la resta de residents van ser confinats.

La residència compta amb l'ajuda de Salut i dels Bombers per fer els moviments de persones entre diferents zones segons com evolucionin els contagis i, per això, des del consistori asseguren que "ho estan fent de manera eficient", tot i que "cal estar amatents en el desenvolupament de la infecció". Els Bombers estan desinfectant les instal·lacions i netejant fins i tot els mobles.

#bomberscat estem col·laborant en la desinfecció de la residència geriàtrica Mare Janer, a #Cervera Donem suport als accessos i sortides i en les tasques de mobilitzar els pacients per a desinfectar els espais amb seguretat. Hi hem treballat 11 dotacions al llarg del matí pic.twitter.com/UDhJVEVbjX — Bombers (@bomberscat) December 13, 2020

La de Cervera és la segona residència de gent gran de Lleida que pateix un brot de covid-19 en aquesta segona onada de contagis. L'altra és la residència Fiella de Tremp, on des del 19 de novembre han mort 49 dels residents, tres més que dissabte.

Segons dades del departament de Salut, aquest diumenge hi ha 41 treballadors i 85 residents positius, 13 dels quals estan ingressats a l'Hospital Comarcal del Pallars. Salut va intervenir el centre el 28 de novembre després de detectar-hi una "situació descontrolada", una acusació que el patronat de la residència ha negat aquest dissabte a través d'un comunicat. En aquests moments al capdavant del centre hi ha Gestió de Serveis Sanitaris (GSS) i funciona com un hospital, amb tres torns de metges i infermeres. Tremp continua en estat de xoc

El patronat de la residència geriàtrica Jaume Fiella defensa que el centre "ha complert responsablement els protocols", de manera que nega "descontrol o falta de registres". Per contra, l'entitat assegura, en un comunicat, que s'ha garantit en tot moment l'atenció humana, higiènica, mèdica i farmacològica dels residents" amb el suport del centre d'atenció primària i de l'hospital comarcal, "i amb un esforç molt gran de tot el personal de la residència".



Destaca que des de l'inici de la pandèmia, el centre va passar "totes les inspeccions i controls de Salut, obtenint la classificació de Residència Verda de la Generalitat", i que va ser el 19 de novembre quan es va detectar el primer contagi d'un treballador.