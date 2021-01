Els professionals sanitaris comencen a vacunar-se del covid

Els professionals sanitaris de primera línia comencen a vacunar-se del covid-19. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha anunciat aquest dilluns per sorpresa que alguns treballadors de l'atenció primària i dels grans hospitals, com la Vall d'Hebron, el Sant Pau o el Trueta de Girona, han començat a rebre avui la primera dosi de la vacuna de Pfizer. El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha especificat que primer es vacunarà el personal que treballa "a primera línia", és a dir, a urgències, unitats de cures intensives (UCI) i serveis de malalties infeccioses, per la seva exposició continuada al virus.

La immunització dels sanitaris, doncs, s'està fent en paral·lel a la dels residents i treballadors dels geriàtrics, que va arrencar a mig gas el 27 de desembre passat. Les autoritats sanitàries han explicat que 26 centres sanitaris, tant públics com privats, administraran progressivament la vacuna a les seves plantilles seguint el "criteri d'oportunitat" i vacunant primer una meitat de l'equip per si la vacuna causa temporalment alguna baixa per febre o altres efectes secundaris.



Tot i que els indicadors no acompanyen el context de vacunació, que requereix que la propagació sigui com més baixa millor, la conselleria ha decidit incorporar ja a la campanya l'altre gran grup prioritari, el dels sanitaris, per "maximitzar" la capacitat de vacunació i reforçar la seva protecció. De fet, la seva immunització té dos grans objectius: l'individual, que és evitar que emmalalteixin greument, i el col·lectiu, que és blindar el sistema sanitari per evitar baixes i aïllaments massius i protegir els pacients que s'atenen.

"Disfuncions logístiques"

L'anunci, que ha sigut del tot inesperat, arriba un dia després que esclatés la polèmica entorn de la lenta immunització a les residències per la falta de neveres adequades per mantenir la temperatura de la vacuna i que l'1 de gener no es posés cap dosi perquè era festiu. El secretari de Salut Pública ha dit que assumeix totes aquestes "disfuncions logístiques" de la vacunació, com ara el retard en l'entrega de les dosis i les neveres específiques –retingudes al Regne Unit per la nova variant identificada– o les dificultats per obtenir els consentiments informats.

Amb tot, Argimon ha assegurat que Catalunya vacunarà cada dia, també els festius, per "recuperar" el ritme i que de moment s'està "escalfant" per arribar als objectius marcats: vacunar 748.000 persones, entre usuaris i treballadors de residències i professionals sanitaris, en el primer tram del pla de vacunació, entre gener i març. L'objectiu, de fet, és posar 60.000 dosis setmanals de mitjana durant les pròximes 12 setmanes, a mesura que vagin arribant més dosis de Pfizer i fins que arribin també les de Moderna, que haurien de permetre accelerar la vacunació.

Segons Salut, aquest dilluns ja ha arribat la comanda de 60.000 vacunes de Pfizer previstes per a cada setmana i se n'han distribuït dues remeses de 33.000 dosis, prioritzant les residències. En aquest sentit, Argimon ha defensat que el país ja disposa de 250 minifrigorífics, una xifra baixa però "suficient" per a la primera etapa de l'estratègia. Segons figura al portal de contractació pública de la Generalitat, l'executiu ha comprat 1.500 contenidors isotèrmics per a vacunes per valor de 502.150 euros i, quan arribin, hi haurà més lliuraments i, segons l'expert, n'hi hauria prou per a tota la vacunació programada.

Argimon, molest amb les crítiques

Sobre les crítiques pel fet que Salut només va posar 7.744 dosis de les 60.000 previstes durant la primera setmana de campanya, que ha coincidit amb el festiu de Cap d'Any, Argimon s'ha mostrat visiblement molest i ha lamentat que hi hagi una atmosfera "nerviosa" per jutjar un projecte tan ambiciós "en només quatre dies". "Això és una marató, és una carrera de fons i no de cent metres", ha dit, i ha recordat que el pla de vacunació s'allargarà tot l'any. De fet, el secretari ha tornat a afirmar que "la immunitat de grup arribarà a finals de la tardor o el Nadal del 2021".

651x366 Una cua de professionals sanitaris de la Vall d'Hebron per vacunar-se aquest dilluns del covid-19. / DANI RÍOS Una cua de professionals sanitaris de la Vall d'Hebron per vacunar-se aquest dilluns del covid-19. / DANI RÍOS

Fins al moment, els equips itinerants d'infermeria formats per posar la vacuna a les residències han administrat un total de 8.293 dosis de Pfizer arreu de Catalunya. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha volgut destacar el compromís "brutal" del mig miler d'infermeres que estan fent aquesta tasca, així com el de les 6.000 que s'han presentat als seus col·legis professionals per vacunar de manera voluntària. D'aquest total, la consellera ha dit que 3.500 ja han rebut la formació necessària, depenent de si actuen en residències o en centres sanitaris.

Argimon també ha volgut posar en valor que la gran majoria de les infermeres compaginen la vacunació contra el covid-19 amb la seva feina i jornada habituals. "Hem intentat contractar tot el que hi ha en una borsa de treball, però és que ja no hi ha més gent", ha assegurat.