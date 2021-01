Catalunya rebrà 30.000 vacunes de Pfizer, la meitat de les dosis setmanals previstes

Aquest dilluns Catalunya només rebrà 30.000 vacunes de Pfizer/BioNTech, la meitat de les dosis a què es van comprometre la farmacèutica i el ministeri de Sanitat per a cada setmana. El departament de Salut ja comptava que la nova remesa de vacunes seria força més reduïda que les dues anteriors, que han sigut de 60.000 cadascuna, ja que divendres la companyia va anunciar que limitaria puntualment els lliuraments a Europa per fer millores en la capacitat de producció. Hores després de l'anunci de Pfizer, al vespre, el govern espanyol també va avisar que Espanya rebria només el 56% de les dosis previstes (el 67% si es compta que de cada vial surten sis dosis) i que aquesta decisió aliena a l'executiu reduiria les previsions i els enviaments dels executius autonòmics.

Espanya rebrà només el 56% de les vacunes de Pfizer la setmana que ve

Com a norma general, Pfizer envia 350.000 vacunes setmanals a Sanitat. A Catalunya li correspon sempre el segon enviament més gran de l'Estat, amb 60.000 dosis setmanals, només per darrere d'Andalusia, que en rep 70.000 pel pes poblacional. Com que l'Estat només ha rebut 205.727, un 40% menys, Catalunya n'ha rebut la meitat.

La reducció, però, no ha alterat els plans de Salut per a aquesta setmana. Fonts de la conselleria afirmen que, amb l'estoc de continuïtat i el nou lot, s'assegurarà tant sí com no la segona dosi a les residències de gent gran, especialment les primeres que es van vacunar. De moment, segons dades públiques, s'han vacunat amb la segona dosi un total de 145 persones grans, la majoria a la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran.

La primera persona vacunada contra el covid a Catalunya, Josefa Pérez, de 89 anys, també ha rebut la segona vacuna de Pfizer. Un equip d'infermeres s'ha desplaçat aquest dilluns a la residència pública Feixa Llarga de l'Hospitalet de Llobregat, on viu, per vacunar-la 21 dies després d'injectar-li la primera dosi, el mínim de temps que cal esperar entre vacunes. També la directora d'aquest centre, Conxita Barbeta, s'ha pogut vacunar amb la segona dosi. D'aquí dues setmanes les persones que hagin rebut aquest dilluns la segona dosi haurien d'estar protegides completament davant el covid i, per tant, no emmalaltir en cas d'exposar-se al virus.