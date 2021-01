EN DIRECTE | Salut haurà de recórrer a la reserva de vacunes per garantir les segones dosis a les residències

La campanya de vacunació contra el covid-19 avança a tot Catalunya i ja són 161.481 les persones que han rebut la primera dosi, eminentment persones grans i professionals sanitaris. A més, 872 persones han rebut la segona injecció i, per tant, prop d'un miler de persones haurien d'adquirir la protecció total davant de la malaltia en les properes setmanes. Salut Pública ha administrat el primer vaccí a totes les residències verdes –no tenen casos– i s'està avançant "ràpidament" en les grogues –amb positius aïllats– i les persones les vermelles, els que tenen brots actius.

Com cada dimecres, el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, i la subdirectora general de Promoció de la Salut, Carmen Cabezas, compareixen per actualitzar i fer seguiment de l'estat de la vacunació al país. Argimon ha explicat que Catalunya ha vacunat el 75% de les persones que viuen en residències i ha concretat que s'estan destinant les 30.000 vacunes rebudes dilluns de la farmacèutica Pfizer, la meitat de les que estava previst que arribessin, per posar les segones dosis en aquests centres.

"Aquesta setmana no es tocaran" les 20.000 dosis que es van guardar com a reserva estratègica les tres primeres setmanes. Amb tot, Catalunya depèn de l'arribada de la remesa íntegra de Pfizer i, sigui com sigui, haurà de fer servir aquesta reserva per continuar amb el seu pla de vacunació. "La setmana que ve tocarà posar 80.000 segones dosis i, per tant, comptem amb el compromís que arribaran les 60.000 de Pfizer", ha admès. Fins ara, però, Argimon ha destacat que s'ha complert amb l'objectiu de posar 160.000 dosis en tres setmanes. "Hem posat totes les dosis que hem rebut", ha defensat.

Pel que fa a la vacunació, ha assegurat que ja s'ha vacunat en gairebé totes les residències sense casos actius de covid i que entre els professionals sanitaris tothom s'està volent vacunar i que el rebuig és mínim. Ha lamentat, però, que un divendres s'avisi que dilluns arribaran menys dosis de les previstes. "Tot va molt ràpid, d'un dia per l'altre. De Moderna ens n'arribaran 8.000 la setmana que ve, i durant el mes de febrer, més de 80.000". Ha confiat que al març es comenci a vacunar els de més de 70 anys, com ha anunciat el ministre de Sanitat, Salvador Illa.

El responsable de Salut Pública ha dit que es podria vacunar durant les 24 hores del dia però que haurà de ser en "centres molt concrets" i que els punts de vacunació mòbil, que sí que es plantegen, serien una estratègia complementària. Seria en espais grans i oberts.

La subdirectora general de Promoció de la Salut ha admès que s'han produït algunes infeccions noves entre persones vacunades. "La majoria dels casos s'han contagiat en els primers dotze dies després de rebre la primera vacuna i això coincideix amb les dades preliminars de l'eficàcia de la vacuna, que assenyalen que a partir del dotzè dia s'observa un cert efecte protector", ha apuntat Cabezas.