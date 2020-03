Catalunya necessita 1.800 llits d’UCI per la Covid-19

S’accelera el ritme de contagis a Catalunya i també creix la xifra de morts relacionades amb el virus. El departament de Salut va anunciar ahir la detecció de 1.939 positius nous de SARS-CoV-2, que eleven a 7.864 els contagis confirmats arreu del país. Fins al moment, un total de 339 persones han mort amb complicacions causades pel virus i un total de 658 tenen un pronòstic greu o requereixen atenció a les unitats de cures intensives (UCI). La corba epidemiològica catalana confirma els pitjors presagis: no només cal reduir la transmissió, sinó que cal preparar i blindar cada vegada més el sistema sanitari per no fer fallida davant l’augment sobtat de la demanda que, com a mínim, no es viurà fins d’aquí tres o quatre setmanes.

La conselleria de Salut admetia ahir que segueix buscant la manera d’ampliar el ventall de recursos per dilatar la capacitat sanitària dels centres i absorbir el volum de malalts que requereixen algun tipus de suport intensiu. Fins al moment, la sinergia entre hospitals públics i privats ja ha aconseguit duplicar la capacitat del sistema: Catalunya compta amb aproximadament 600 llits d’UCI, entre llits de crítics i semicrítics -que són fàcilment reconvertibles en crítics-. Del total, un centenar són aportats pels centres privats, segons les últimes dades de la patronal ACES. Ara bé, tot i que la Generalitat es nega a concretar la xifra de llits disponibles per a cures intensives, el director del Servei Català de la Salut (CatSalut), Adrià Comella, va assegurar que l’objectiu és triplicar l’oferta d’aquests recursos de cara a la setmana que ve. Això significa que caldrien un total de 1.800 llits d’UCI per atendre el coll d’ampolla dels pacients greus.

“I això no és gens senzill en un espai de temps tan curt”, explica Joan-Ramon Masclans, cap de Medicina Intensiva de l’Hospital del Mar i president de la Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica. Els plans de contingència, amb transformacions de quiròfans, sales de reanimació o plantes d’altres especialitats en instal·lacions per acollir malalts de Covid-19, han permès als hospitals gestionar el volum de pacients greus. Però en uns dies tot el que s’ha habilitat fins ara estarà cobert. Masclans reconeix que els hospitals estan molt tensionats, especialment els comarcals i els més petits, i admet que la situació és “crítica” però descarta parlar de “col·lapse”: “Cada hospital és un món i té les seves característiques, en funció de les quals s’estructurarà i intentarà expandir-se”.

“Treballem per veure Catalunya com una única UCI”, va resumir la directora de l’àrea assistencial del CatSalut, Xènia Acebes. Amb tot, l’activitat ordinària dels centres sanitaris continuarà. Salut reservarà un 15% de les instal·lacions a altres necessitats urgents, com infarts o ictus. A més, es concentraran tots els parts i l’atenció a malalties pediàtriques en uns pocs hospitals per garantir espais “zero coronavirus”.

Sanitaris per a la conca d’Òdena

De cada 100 afectats, 85 passen la malaltia amb símptomes lleus. És el 10% restant el que té complicacions de salut -pneumònies greus o insuficiència respiratòria- i ha de ser ingressat en una UCI almenys durant quatre setmanes. Un cop rep l’alta, també necessita vigilància clínica durant uns dies i els hotels pròxims als hospitals s’erigeixen com una bona “extensió” dels centres sanitaris, segons Comella.

Diumenge ja es van començar a traslladar pacients a hotels de Barcelona habilitats per acollir els pacients més lleus, i ahir el Govern va anunciar la seva voluntat de desplegar el pla arreu del país. “Caldrà que fem un ús massiu del parc hoteler”, va assegurar Comella, que va afegir que serà molt útil per als pacients abans de considerar-los recuperats del tot, però també per a persones que no puguin fer aïllament domiciliari a casa.

A la conca d’Òdena, on ja s’han confirmat 292 positius i s’han registrat 36 víctimes mortals, s’estan reforçant per afrontar una setmana que es preveu encara més complicada al desbordat Hospital d’Igualada. Fins ara s’han contractat 32 professionals per atendre els malalts i s’han enviat uns 120 metges i infermers a l’Hospital General de Catalunya per atendre els pacients traslladats des d’Igualada. De fet, al centre de Sant Cugat del Vallès tenen 180 llits reservats per als afectats de l’Anoia i des del cap de setmana ja se n’han traslladat una cinquantena.

Almenys sis municipis catalans demanen ajuda a l’exèrcit

La magnitud de la crisi del coronavirus està portant diversos ajuntaments catalans, principalment governats per socialistes, a demanar ajuda a l’exèrcit espanyol per gestionar les conseqüències de la pandèmia als seus municipis. Segons ha pogut confirmar l’ARA, almenys sis consistoris han fet arribar la seva sol·licitud a la delegació del govern a Catalunya, ja sigui per fer tasques de desinfecció de l’espai públic, ajudar en l’atenció de la població més vulnerable o reforçar els cossos policials a l’hora de fer complir les restriccions de moviment imposades per l’estat d’alarma. Barcelona ja va demanar el suport de la Unitat Militar d’Emergències (UME) per muntar un espai per a persones sensellar a la Fira de Barcelona, així com per desinfectar l’aeroport del Prat, el port i estacions de tren. Però a la capital catalana ja s’hi han sumat, com a mínim, l’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Sabadell, Barberà del Vallès i Constantí, que ara esperen resposta de l’executiu de Pedro Sánchez, concretament del ministeri de Defensa, des d’on es deriven les peticions a l’exèrcit.

Malalta i en confinament domiciliari

La Tere, malalta amb símptomes compatibles amb la Covid - 19, no s’ha pogut fer la prova ràpida de detecció. Tot i que no ha pogut confirmar si és una de les persones contagiades, se la considera una afectada més de la pandèmia.

Barcelona obrirà demà els primers 225 llits a la Fira

L’Ajuntament de Barcelona espera tenir en funcionament a partir de demà els primers 225 llits habilitats per a persones vulnerables al pavelló Victòria Eugènia del recinte de la Fira a Montjuïc. Tot i que la previsió inicial era començar amb 150 places, l’alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, va anunciar ahir que se n’havien pogut habilitar 75 més i va agrair la feina de la unitat d’emergències de l’exèrcit en el muntatge. La previsió és tenir 225 places més en aquest espai de 6.000 metres quadrats a partir de la setmana que ve.

Una desena part de la Urbana, a casa pel Covid-19

Els últims dies ha crescut el nombre de policies que estan infectats per Covid-19 o que estan aïllats perquè és possible que el tinguin. El conseller d’Interior, Miquel Buch, va xifrar dissabte l’afectació en més de 700 agents, tot i que diumenge ja ho va elevar a 1.190. En el balanç d’ahir, Buch va dir que ja són 1.239 els agents dels Mossos d’Esquadra i les policies locals que són a casa pel coronavirus: gairebé tots estan aïllats de manera preventiva i 33 tenen diagnòstic de Covid-19.

Tenint en compte que en total hi ha uns 28.000 agents entre Mossos i policies locals, el coronavirus afecta el 5% de la plantilla. Però la repercussió no és equitativa entre els diversos cossos. Segons va explicar el tinent d’alcalde de Seguretat de Barcelona, Albert Batlle, 10 agents de la Guàrdia Urbana han donat positiu per Covid-19 i 329 estan aïllats. En aquest cas implica que gairebé el 12% de la plantilla és a casa pel coronavirus. De fet, l’afectació a la policia de Barcelona duplica, en percentatge, les baixes als Mossos, on 14 agents tenen diagnòstic de Covid-19 i 777 estan aïllats. Això suposa prop del 5% de la plantilla.

Dispositius improvisats per repartir les ajudes per menjar als menors

“Les targetes moneder per als ajuts de menjador ja s’estan enviant als ajuntaments des del divendres 20 de març i està previst que en els pròxims dies arribin a tots els punts de distribució”. L’anunci el feia ahir la conselleria d’Educació, després que aquest cap de setmana cinquanta alcaldes -la majoria del PSC- enviessin una carta al president Quim Torra queixant-se pel retard en la distribució de les 144.000 targetes als consistoris. En la missiva també lamentaven no haver rebut “cap directriu concreta sobre la fórmula per fer el repartiment”, de manera que cada municipi està buscant ara la millor fórmula -amb punts de recollida o a domicili, segons el cas- per fer arribar els ajuts a les famílies sense fer perillar la seva salut ni la dels treballadors municipals. Alguns, com Terrassa o Sabadell, mentre ahir encara esperaven que els arribessin les targetes. A Barcelona, on consten fins a 30.000 famílies beneficiàries, l’alcaldessa, Ada Colau, assegurava ahir a la tarda que encara no havien arribat, però poc després el Consorci d’Educació -participat tant per l’Ajuntament com la Generalitat- va anunciar que es començarien a repartir “aquesta setmana”. Les 300 famílies becades de l’Escola Ferrer i Guàrdia, per exemple, podran recollir avui la targeta amb els diners de les beques menjador, informa Laia Vicens.