Catalunya ja supera el mig miler d'ingressats a les UCI

Segons ha informat el departament de Salut, la pandèmia de covid-19 segueix avançant a Catalunya. Aquest divendres, segons les dades de Salut, a Catalunya ja s'han superat els 500 pacients amb covid-19 a les UCI dels hospitals catalans: en aquests moments hi ha 509 persones, una dada que no s'assolia des del 23 de novembre. Així doncs, respecte a ahir, avui hi ha 12 persones més ingressades a les UCI. Per contra, com a nota positiva, baixen les hospitalitzacions en planta: hi ha 2.532 pacients amb coronavirus, 9 menys que ahir.

Respecte als contagis, aquest divendres Salut n'ha notificat 4.216 de nous confirmats amb PCR o test d'antígens, si bé de les últimes 24 hores només són 1.897. En total, des del març, a Catalunya s'han contagiat 413.907 persones. A més, hi ha 20 noves defuncions pel virus, dada que fa augmentar el total fins a les 17.867 defuncions per covid-19 des de l'inici de la pandèmia.

Puja el risc de rebrot i la velocitat de contagi

Com passa des de fa tres dies, avui també puja el risc de rebrot. Si ahir va pujar 39 punts, avui ho fa en 46 i ja supera els 700 punts (742), quan fa menys d'una setmana estava en 576. Com passa des de dimecres, la velocitat de contagi ha tornat a pujar per tercer dia consecutiu: ara està en l'1,35, 3 centèsimes més alta que ahir. Això vol dir que 100 persones infectades per covid-19 en contagien 135.

Pel que fa a la campanya de vacunació, continua endavant: ja hi ha 120.956 persones vacunades a Catalunya, 15.876 més que ahir.