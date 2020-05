Els centres de justícia per a joves també es desconfinen: "He après a valorar la paciència i la comunicació"

La Tok-tok, que prefereix utilitzar un nom fictici, fa un any que compleix una mesura educativa al Centre Educatiu de Justícia Juvenil dels Til·lers. Les restriccions derivades de la pandèmia del coronavirus van fer que d’un dia per l’altre s’acabessin les sortides a l’exterior per veure la família i els amics, així com les classes a les aules educatives del centre, que li permetien "desconnectar" de la rutina del centre. Va passar d’estar algunes estones amb les noies del seu mòdul a compartir-hi gairebé les 24 hores. "Et sents més tancada i tot és més estressant", explica a l’ARA. Durant aquest temps, però, ha après "a valorar més la paciència i la comunicació", dos valors que abans no tenia tan presents.

Per als centres de justícia juvenil va ser tot un "repte" afrontar la pandèmia, explica la directora dels Til·lers, Elisenda Camps. D’una banda, per evitar el contagi dels joves; de l'altra, perquè temien que la suspensió de les activitats i sortides generés tensió a l’interior del centre. Però la reacció dels joves els va "sorprendre". "Han entès molt bé què estava passant". Per a Camps, també ha sigut indispensable la "implicació" dels treballadors i funcionaris del centre. Ara tota la plantilla encara a partir d'aquest dilluns un nou repte, el de tornar a reobrir les activitats i les sortides del centre dels joves i evitar el risc de contagi encara existent.

De fet, les presons catalanes també han començat avui el desconfinament, al mateix ritme que avança el de les seves regions sanitàries. Tots els presos recuperen les sortides programades per anar a treballar o a fer voluntariat. Els centres que ja es troben a la fase 1 també permetran que els familiars puguin visitar els interns a través del locutori. En el cas dels centres educatius de justícia juvenil, des d'avui s'han reprès també les visites de familiars igualment darrere del vidre –suspeses des del 18 de març–, tot i que només estan permeses per a les famílies que visquin dins de la mateixa regió sanitària on hi ha el centre, per raons de mobilitat. Perquè es puguin reprendre la resta de visites caldrà esperar un canvi de fase més, fins almenys el 8 de juny.

Això és una de les coses que més ha trobat a faltar la Tok-tok durant aquests dos mesos i mig, poder veure els seus. Tot i així, explica que dins del centre s’ha sentit "segura" perquè sabia que era difícil que el virus hi entrés i, en tot cas, el que li preocupava era com estaven a casa. Ara també reconeix que li fa una mica de vertigen tornar a sortir dels Til·lers. "Aquí no ets el 100% conscient de com està la situació a fora i de les coses que abans feies amb normalitat i ara no podràs fer". De fet, els educadors ja han començat a transmetre als joves que hauran d’evitar el contacte directe físic amb els familiars, fer servir la mascareta i cenyir les sortides a les franges horàries permeses. "Haig de pensar en les meves companyes", diu la Tok-tok, convençuda.

651x366 Durant el confinament, la Tok-tok i les seves companyes s'han entretingut amb tallers i manualitats / DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA Durant el confinament, la Tok-tok i les seves companyes s'han entretingut amb tallers i manualitats / DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA

A partir d'aquest dilluns, els nois i noies en règim obert o semiobert podran tornar a sortir del centre, acompanyats pels educadors per fer esport o passejos, dins de les franges horàries establertes.

Camps explica que, tot i la càrrega negativa del confinament i les activitats aturades aquests dos mesos i mig, la pandèmia ha ajudat en certa mesura a treballar valors com ara l’empatia i la solidaritat i a "entendre que formen part d’una societat". Durant aquests dos mesos i mig han mantingut les classes virtuals amb l’ordinador, podien sortir al pati a fer esport i han fet tallers de costura o de manualitats. De fet, els educadors els han explicat que quan tinguin un permís per sortir del centre hi haurà coses d’aquestes que encara no podran fer a casa seva, en funció de la fase del desconfinament en què es trobin.

A partir de dilluns que ve, el departament de Justícia també farà tests PCR a tots els professionals i joves dels set centres que hi ha a Catalunya. Des de l'inici de la pandèmia, quatre treballadors s'han contagiat, però, en canvi, cap dels 240 joves interns ha donat positiu pel virus. Els joves amb mesures d’internament en centres educatius suposen un 12% de tots els menors que passen pel circuit de la justícia juvenil a Catalunya, que a principis de maig –l'última dada actualitzada– eren un total de 1.897.