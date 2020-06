Colau celebra que "Quim Torra hagi canviat d'opinió" per accelerar el pas de Barcelona a la fase 3

Ada Colau, alcaldessa de Barcelona, ha celebrat aquest dilluns que la Generalitat de Catalunya hagi decidit accelerar el pas de la ciutat i la seva àrea metropolitana a la fase 3, una decisió que, un cop feta la petició, dependrà del ministeri de Sanitat. L'alcaldessa, en una entrevista a RAC1, ha destacat que ella havia sol·licitat a la Generalitat que demanés el canvi de fase de la regió sanitària de Barcelona i de les dues regions de l'àrea metropolitana ja per a aquest dilluns i que, tot i que en un principi va topar amb les reticències del Govern, ara celebra que el president Quim Torra hagi canviat d'opinió.

"Confio que passem de fase abans del cap de setmana. Vaig insistir que havíem d'estar molt pendents, però ara les dades són molt positives. La gent ja no sap si està a la fase 2 o a la fase 3. El més important són les dades sanitàries, i són molt bones i equiparables amb alguns territoris que ja estan a la fase 3, per això vam plantejar a la Generalitat poder passar a la fase 3 abans del cap de setmana. I sobretot veient que hi ha Sant Joan. Celebro que Quim Torra hagi canviat d'opinió", ha dit Colau, que ha demanat que la gent segueixi sent "prudent" i "responsable". Tot i que l'alcaldessa de Barcelona ha dit que no sap quan Barcelona podrà canviar de fase, ha demanat que sigui "com més aviat millor".

Colau també ha parlat sobre el tancament de quatre platges al litoral barceloní aquest dissabte passat. "Crec que no es van cometre gaire il·legalitats a les platges. Hem de fer una crida a la prudència, però evidentment la gent tenia moltes ganes d'anar-hi. Hi havia molta gent, però van respondre molt bé i van entendre la situació", ha dit Colau, que ha afegit: "Diumenge les coses ja van anar millor. Ens estem acostumant a una situació nova. Demanem a la ciutadania que, abans d'anar a la platja, miri quina és l'ocupació a l'aplicació que hem posat en marxa".

"La Guàrdia Urbana està fent pedagogia i acompanyant la ciutadania, i seguirà sent així. Si algú es nega a seguir les indicacions de manera reiterada i conscient, aleshores és quan es pot produir una sanció", ha apuntat l'alcaldessa. Colau ha recordat que per a la revetlla les platges estaran tancades: "Per un any, em sembla més coherent tancar les platges la nit de Sant Joan".