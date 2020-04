Quins tipus de mascareta hi ha i com me l'he de posar i treure?

El Col·legi de Metges de Barcelona ha publicat aquest diumenge un vídeo didàctic en què explica, amb l'actor Queco Novell, tota una sèrie de recomanacions per utilitzar les mascaretes per protegir-nos contra el covid- 19:



1. Cal rentar-se contínuament les mans. Les mascaretes són efectives si ens les posem i en les traiem amb les mans netes. Per això, la principal recomanació és rentar-nos sovint les mans amb aigua i sabó o amb una solució hidroalcohòlica.

2. Cal mantenir la distància de seguretat d'1,5 metres. Les mascaretes són un bon recurs per protegir-nos quan no podem mantenir una distància de seguretat amb la resta de persones que ens envolten en un espai. En aquest sentit, el Col·legi recorda que una de les principals recomanacions és mantenir una separació d'almenys un metre i mig amb la gent que ens envolta.

3. Quins tipus de mascaretes hi ha i com protegeixen?

Les casolanes: són les que està utilitzant la majoria de la gent, i són eficaces especialment per protegir la gent del nostre voltant de les partícules que puguem emetre nosaltres, però no són igual d'efectives per protegir-nos a nosaltres mateixos.

Les quirúrgiques : ofereixen un nivell de protecció adequat tant per a la persona que les porta com per a la gent del voltant.

: ofereixen un nivell de protecció adequat tant per a la persona que les porta com per a la gent del voltant. FFP2 i FFP3 (sense vàlvula) : són les més efectives tant per protegir-nos a nosaltres mateixos com als altres, però ara mateix són d'ús exclusiu per al personal sanitari.

: són les més efectives tant per protegir-nos a nosaltres mateixos com als altres, però ara mateix són d'ús exclusiu per al personal sanitari. FPP2 i FPP3 (amb vàlvula): ofereixen un elevat nivell de protecció per a qui les porta, però no per a la gent del voltant, perquè a través de la vàlvula s'escapen les partícules emeses per l'usuari.

4. Com m'he de posar la mascareta? Ha de tapar el nas, la boca i la barbeta, i ha de quedar ben ajustada. Un cop col·locada, no ens la podem tocar fins que puguem rentar-nos les mans. L'hem de treure per la zona de les cordes de subjecció i, tot seguit, rentar-la.

Un últim consell: no hi ha cap mascareta que eviti que s'entelin les ulleres amb el baf de la respiració, però una manera d'evitar-ho és col·locar-nos primer la mascareta i després posar-nos les ulleres al damunt.