288 persones mortes més a l'Estat per coronavirus: la xifra més baixa des del 20 de març

Xifra més baixa de morts a l'Estat aquest diumenge: 288. El dia que comencen a sortir els menors de 14 anys i l'endemà que Pedro Sánchez anunciés que Espanya entra en fase de desconfinament, es produeix el nombre de defuncions més reduït des del 20 de març i enllaça tres dies consecutius amb més persones curades -3.024- que nous contagis -1.729. La tendència és d'un increment de l'1,3% de víctimes mortals i del 0,8% de nous positius. "Hem d'ocupar-nos que l'evolució es consolida", ha assenyalat el director del centre de coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, que ha explicat per què aquesta vegada només s'ha facilitat el nombre de contagis amb prova PCR, i no s'ha donat la xifra de positius amb test anticossos. Després de dos dies donant informació sobre proves serològiques, el doctor ha afirmat que ara no es donaran aquestes dades tots els dies.

Simón ha aplaudit que l'executiu hagi decidit començar la desescalada a finals de la setmana vinent i ha avançat alguns detalls del pla que preveu la Moncloa. Fa dies que els responsables del govern espanyol parlen de quatre grans reptes de cara a la nova fase i ja van traslladar a les comunitats quins eren: un sistema sanitari potent per absorbir els contagis i afrontar-los; mecanismes per actuar davant la infecció amb aïllament dels malalts, posant en quarantena els contactes; identificació precoç augmentant la capacitat diagnòstica; i mantenir la mesures de protecció individual i col·lectiva.

Assistència sanitària reforçada

Als hospitals el ministeri creu que s'han de doblar els llits UCI que hi havia abans de l'arribada del covid-19 i identificar espais per acollir-ne fins al triple, així com mantenir una reserva de respiradors mecànics i ampliar les instal·lacions per evitar requerir hospitals de campanya. Un dels aspectes clau és l'elaboració de circuits covid i no-covid i, en aquesta segona àrea, reforçar les mesures de precaució. L'epidemiòleg ha destacat l'atenció primària com un dels serveis que pròximament tindrà també capacitat de diagnòstic i que ha de poder també garantir l'aïllament de positius. Si ja ha servit per destensionar el màxim possible els hospitals, ara els centres de salut mantindran un paper predominant en l'evolució del covid-19.

Vigilància epidemiològica

L'objectiu és que es pugui tenir informació ràpida dels casos confirmats i sospitosos i poder-ne fer seguiment. Això requereix que hospitals i centres sanitaris tinguin la capacitat per fer-ho i coordinar-se amb les autoritats de salut pública. Als fòrums de coordinació interterritorial s'ha acordat la necessitat d'establir mecanismes per poder transmetre tota la informació a partir d'indicadors específics, però si no és possible cal com a mínim que es traslladin els resultats de les proves PCR dels laboratoris.

Identificació i contenció de fonts de contagi

Un dels reptes del govern espanyol és incrementar la capacitat de diagnòstic i es fa amb diferents fórmules. L'objectiu és identificar totes les persones simptomàtiques, ja sigui amb PCR o amb altres proves, per així poder establir mesures d'aïllament adequades. Si és necessari, assenyala el document de Sanitat, s'haurà d'habilitat capacitat hotelera o d'altres instal·lacions per supervisar els casos lleus que no puguin aïllar-se al seu domicili. A més, també s'ha de facilitar la quarantena dels contactes dels infectats. Segons ha explicat el doctor, s'està treballant logísticament perquè tinguin capacitat per fer proves PCR. Simón ha assenyalat que és necessari tenir resultats en 24-48 hores per poder reaccionar ràpid i poder fer el cribratge de la població.

Simón ha advertit en roda de premsa que cal fer amb "sentit" les proves a la ciutadania i que ara mateix no seria eficaç un test massiu a tothom, especialment perquè cal optimitzar recursos. Més aviat el que planteja el ministeri és la detecció de focus de contagi específics, com residències de gent gran, centres sanitaris, presons, entre d'altres. En aquest cas un mètode de detecció és el no individualitzat -no fer PCR a tothom- sinó que amb una identificació de l'agrupament ja serveix per prendre determinades decisions per donar-hi resposta.

Mesures de protecció

Finalment, Sanitat recomana mantenir les mesures de protecció que la ciutadania ja coneix: mantenir la distància interpersonal idealment de dos metres, rentar-se freqüentment les mans amb sabó o solucions hidroalcohòliques, mantenir una higiene dels espais domèstics i laborals i també estendre el repartiment de mascaretes, com a complement.

Coordinació amb les comunitats

Tal com va relatar aquest dissabte Sánchez, el desconfinament serà asimètric i Simón ha asseverat que hi haurà "accions que en funció de la zona geogràfica, es podran fer o no". És per això que ha demanat una gran coordinació amb les comunitats autònomes, a qui ha augurat un paper rellevant en la nova etapa. En el document que les autoritats sanitàries han elaborat s'estableix la necessitat d'identificar les àrees geogràfiques amb situacions epidemiològiques i de risc que siguin homogènies, a fi de poder-hi prendre mesures amb la certesa que no implicaran desfer el camí traçat fins ara. Aquesta delimitació territorial s'acordarà amb les comunitats autònomes, apunta el document.