Cap contagi al concert experimental pel covid-19 a la Sala Apolo

Ni els autors de l'estudi s'esperaven aquest resultat. Cap dels 463 assistents al concert de fa tres setmanes a la Sala Apolo de Barcelona es va contagiar de covid-19. Aquest concert experimental volia comprovar si el públic agafava el virus i la resposta és que no, si es compleixen les mesures de seguretat que es van aplicar aquell dia: portar mascaretes FPP2 que només es podien treure per beure al bar -situat en una sala diferent- o per fumar a l'exterior, controls per evitar aglomeracions a les cues per entrar i sortir o per anar al lavabo i dispensadors de gel hidroalcohòlic. "És segur fer aquest tipus d'activitat si es repeteix amb les mateixes condicions", ha assegurat el doctor Josep Maria Llibre, investigador de l'estudi juntament amb el doctor Boris Revollo.

Van ser unes 1.000 persones les que van assistir com a públic al concert experimental del 12 de desembre: les 463 que van entrar a la Sala Apolo i 496 més que van integrar l'anomenat grup de control. Els van fer un test d'antígens, que al cap de pocs minuts havia de donar negatiu per poder continuar formant part de la investigació, i una PCR. Les persones del grup de control no van accedir al concert, però tots els participants van poder fer vida normal els vuit dies següents, seguint les restriccions pel covid-19 que s'apliquen a la resta de la població. Un cop passat aquest període, els van fer una segona PCR. El resultat va ser que cap dels 463 assistents al concert s'havia contagiat i que dues de les 496 persones del grup de control havien agafat el virus: una ja s'havia diagnosticat tres dies després del concert i l'altra ho va saber per la PCR.

L'única diferència entre els assistents al concert i el grup de control és que els primers havien anat a "un esdeveniment massiu". "El de control és un grup idèntic no exposat a l'activitat que vam avaluar", ha explicat Llibre. Això els ha permès concloure que tot i que el públic va poder ballar sense distància, cantar i consumir al bar, no hi va haver contagis. Sobre si l'estudi és extrapolable als espais tancats on les persones estan assegudes amb distància o a l'aire lliure, el doctor ha considerat que el risc seria "menor" però ha afegit que "s'ha de ser prudent". De fet, ha avisat que la gent no pot sortir de festa sense control perquè l'estudi ha analitzat una activitat concreta amb un aforament limitat, per sota de la capacitat de la Sala Apolo. També ha recordat que es van excloure nens, adolescents, gent gran i persones amb patologies o en contacte amb gent de risc.

Millor test d'antígens que PCR

L'estudi també ha servit per valorar que va ser millor el test d'antígens que la PCR per filtrar el públic. El motiu és que, a part que el resultat de la PCR no es va tenir fins l'endemà, tres persones amb un test d'antígens negatiu van donar positiu a la PCR. Llibre ha atribuït el positiu a "una càrrega viral molt baixa, sense risc de transmissió", però que va causar aquest resultat. Els tres casos van ser un assistent al concert, un integrant del grup de control i un treballador de la Sala Apolo -el test i la PCR també es van fer a tot el personal del local-. Pel que fa a la diferència del nombre de persones entre el públic -463- i el grup de control -496-, el doctor ha explicat que una trentena dels que havien d'entrar al concert al final no van voler. També ha reconegut que set dels assistents no es van fer la segona PCR però no presentaven símptomes.

Llibre, que ha precisat que el públic va estar a l'interior de la Sala Apolo una mitjana de 2 hores i 40 minuts, ha qüestionat que s'hagin qualificat els concerts d'activitats "d'alt risc" pel covid-19, cosa que ha obligat a reduir els aforaments o a cancel·lar els esdeveniments. El doctor Revollo ha afegit que els assistents van estar "al nivell màxim d'estrès d'exposició al coronavirus". Els investigadors han animat a estar pendents d'experiments similars que es facin a altres països per poder incidir en les restriccions que s'apliquen. L'estudi l'ha organitzat la Fundació Lluita contra la Sida, l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol i el Primavera Sound, que l'ha finançat.