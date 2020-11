Calvet insisteix que viatjar en transport públic és segur

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha defensat aquest matí que viatjar en transport públic és segur davant del risc que suposen els espais tancats i les concentracions de persones en la transmissió del covid-19. Calvet ha defensat que a l'interior dels transports "hi ha bona ventilació i la interacció social és reduïda".

La mascareta obligatòria, com en tots els espais públics, així com la renovació constant de l'aire són mesures eficaces, ha subratllat el conseller en una entrevista a El matí de Ràdio 4. Malgrat tot, ha recordat les prohibicions vigents de parlar per telèfon o menjar als transports públics per no generar situacions de risc i ha afegit una última recomanació: "No parlar" durant els desplaçaments.

L'Autoritat de Transport Metropolità (ATM) ha reiterat que la ventilació a l'interior dels combois del metro i trens s'efectua cada tres minuts en la majoria de serveis. Segons l'ATM, el temps de renovació de l'aire a l'interior dels vagons amb les portes tancades és de 2,5 minuts en el cas del metro, oscil·la entre 3 i 5 minuts a Ferrocarrils de la Generalitat i va dels 8 als 10 minuts en el cas dels trens de Rodalies. L'ATM ha insistit que els operadors en xarxa estan acreditats i certificats com a espais segurs.

La pandèmia ha comportat una caiguda significativa dels usuaris de transport públic, que no han recuperat els nivells precovid, i ara el confinament perimetral des de divendres i durant to el cap de setmana ha accentuat més el descens. Malgrat que està permès desplaçar-se per anar a treballar o l'excepció del cap de setmana per visitar els cementiris per Tots Sants sempre que fos dins la mateixa comarca, la mobilitat interurbana va desplomar-se entre un 55% i un 60% divendres respecte a l'any anteior i va arribar a ser un 70%-80% inferior en el cas de dissabte i diumenge.