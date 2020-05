Vergés admet que cal reforçar les residències més enllà de l'epidèmia

En comptes de la tradicional roda de premsa per informar sobre l'evolució de la crisi del covid-19, la consellera de Salut, Alba Vergés, ha participat aquest migdia en el programa Jo pregunto, una iniciativa engegada pel departament d’Acció Exterior per incentivar la participació directa de la ciutadania i augmentar la transparència. Així, en lloc de les habituals preguntes dels periodistes, avui ha respost a dotze preguntes formulades per la ciutadania i recollides durant el cap de setmana a la web participa.gencat.cat. En total s'han recollit 348 propostes que s'han aplegat en dotze eixos temàtics. Finalment, s'han formulat les més votades.

La primera qüestió anava sobre els casos de persones infectades que no remeten després dels catorze dies de mitjana de durada de la infecció. En aquest sentit, Vergés ha assenyalat que es tractava d'un virus que els clínics "estan coneixent" i no saben, per tant, les casuístiques que fan que una persona sigui més vulnerable que una altra: "Tot això ha sigut un aprenentatge constant en els dos mesos i mig d'epidèmia". En aquests casos, la consellera considera que s'ha de fer "un seguiment diferent" de la resta de malalts.

Interrogada sobre la mobilitat entre regions sanitàries, Vergés ha recordat que no s'estableix fins a la fase 3. Cap regió compleix els requisits encara per passar-hi, "però segur que arribarà". "Hem de donar temps per veure com s'està comportant el virus per fer el desconfinament amb garanties de segurerat", ha afirmat, i ha demanat "paciència" a la ciutadania.

Un dels temes més polèmics al llarg del confinament ha sigut la gestió dels tests per detectar la malaltia. "Per què no se'n fan més?", li han preguntat. La consellera ha assegurat que des del principi de l'epidèmia s'ha avançat molt: "Al principi només teníem un laboratori de l'Hospital Clínic, després se n'han anat afegint més. Hem augmentat la capacitat de manera espectacular". A banda, ha explicat que han pogut comptar amb laboratoris privats i amb el programa Orfeu, amb la col·laboració de centres de recerca no vinculats al sistema de Salut. "No és tant un tema que tothom s'ha de fer el test sinó per què es vol, si és per a diagnòstic o per estudiar la immunitat de la població". En aquest sentit, la consellera ha anunciat que posaran a disposició 1,5 milions de tests de seroprevalència en diferents estudis.

Pel que fa al sistema de residències de gent gran, Vergés ha assumit que el virus ha causat "estralls" en aquests centres on viuen persones vulnerables: "Això ens fa pensar i reflexionar moltíssim, com a societat, sobre com hem de tenir cura de la nostra gent gran". Al marge de la pandèmia, la consellera ha afirmat que el reforç que s'ha fet des de Salut "ha arribat per quedar-se". Sobre quan podran els avis abraçar els nets, no ha volgut pronunciar-s'hi: "Si les coses continuen anant com fins ara i l'epidèmia no ens dona sorpreses, tan aviat com puguem".

Vacances de turisme interior

L'estiu, amb tots els seus vessants, és un altre dels temes que més inquietud aixeca entre la ciutadania. "L'estiu serà diferent –ha afirmat Vergés–, però no vol dir que sigui pitjor". En tot cas, està convençuda que "cal trobar maneres perquè els nens i nenes puguin gaudir de la socialització", fent referència als casals i les colònies d'estiu. Sobre la possibilitat de viatjar, el panorama és més negre i descarta els viatges a l'estranger. "Si podem arribar a la fase 3 podrem viatjar dins el país, i això podrà ajudar a la recuperació econòmica".

Una altra de les preguntes que ha respost la consellera era sobre la situació actual dels hospitals de campanya que es van instal·lar a Catalunya. Vergés ha dit que queden alguns hotels actius per a pacients de covid-19 i per a personal sanitari. Ara bé, els pavellons que es van obrir per a la situació d'emergència aguda, així com d'altres que no van arribar a obrir, els tindran "a punt" per si es detecta algun rebrot. "En mantindrem d'oberts per poder donar-hi resposta".

Sobre quina planificació s'ha fet de la gestió dels residus del covid-19, la consellera s'ha limitat a dir que "tots els elements de protecció que s'han fet servir –mascaretes, bates, gorros, ulleres, etc.– s'han de tractar, i l'Agència Catalana de Residus hi ha treballat". Amb tot, ha apuntat que encara s'ha de saber més a fons el comportament d'aquest virus per saber com cal tractar-ne els residus.