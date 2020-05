Sanitat continua revisant les dades i avui eleva la xifra total de morts a 27.117

El ministeri de Sanitat continua fent ajustos en les xifres de víctimes mortals que està deixant la pandèmia del coronavirus a Espanya i aquest dimarts en notifica 27.117, 283 més que ahir. Tanmateix, segons l'últim informe diari fet públic avui, però, les víctimes mortals que correspondrien als últims 7 dies serien 35. El mateix informe indica que fins a un total de 236.259 persones han contret el virus des de l'inici de la pandèmia, 194 més que els notificats ahir i que, aquests sí, corresponen a les últimes 24 hores.

Ahir, el ministeri notificava gairebé 2.000 defuncions menys que les que havia fet públic fins diumenge. Sanitat es justificava explicant que encara està corregint tota la sèrie de dades i la reducció d'ahir s'explicava pel fet d'haver "eliminat duplicitats" en algunes de les dades fetes públiques fins ara. Avui, en canvi, la xifra ha tornat a pujar. El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha explicat que els 283 morts que s'han afegit al còmput global són casos que Sanitat ja tenia notificats, però que encara no havia incorporat per data de defunció. Dins d'aquests 283 s'hi inclouen els 35 dels últims 7 dies.

De cara als propers dies, Simón ha dit que encara els queden "uns centenars" de morts que s'han d'ubicar a la sèrie en funció de la data de la defunció. De tota manera, ha detallat que dins d'aquest grup, pot ser que alguns no s'acabin incorporant perquè són casos que no han estat confirmats encara per una prova diagnòstica. A Catalunya, el total de morts ha pujat fins a 5.583, una xifra que continua lluny dels més de 6.000 casos que la Generalitat havia notificat fins diumenge. En els últims set dies, segons les dades del ministeri -que els envien les autoritats catalanes de Salut Pública-, s'han registrat 9 defuncions. Simón ha destacat que en 10 comunitats autònomes, en els últims 7 dies no s'ha comptabilitzat cap mort.

El nombre de contagis, a diferència d'ahir (la xifra total d'ahir va ser 328 casos inferior a la de diumenge), també va a l'alça i, en total, s'han sumat a l'acumulat de positius 859 casos. La xifra que no ha variat en relació a les dades d'ahir són els casos que van iniciar símptomes fa 7 dies, que continuen sent 243 pacients. A on s'hi que s'han sumat un centenar de casos és en el bloc dels positius diagnosticats fa una setmana: 3.222 a dia d'avui. Catalunya avui ja ha facilitat les dades desglossades per dies de diagnòstic, tot i que el ministeri diu que no els han enviat les xifres d'una regió sanitària, tot i que Simón no ha especificat quina.

En total, avui Catalunya ha notificat 115 positius nous. Una xifra que contrasta amb la de la resta de comunitats, ja que 10 d'elles han notificat cinc o menys casos nous des d'ahir. "No sé on està el problema, nosaltres aportem la informació que rebem", ha dit Simón. Sobre el rebrot a Lleida, focalitzat en alguns escorxadors, el portaveu tècnic de Sanitat ha explicat que aquest tipus d'instal·lacions no suposen de per si un risc de contagi, sinó que ho ha associat al fet de no mantenir les mesures de seguretat i higiene adequades o fins i tot que les persones s'hagin contagiat fora de l'empresa.

Paràmetres a estudiar per reactivar el turisme

A banda de les dades d'aquest dimarts, Fernando Simón també ha explicat que els tècnics del ministeri de Sanitat estan en contacte amb el ministeri d'Exteriors per concretar com serà l'entrada de turisme estranger de cara als propers mesos. Així, Simón ha explicat que estan valorant alguns paràmetres per tal que aquesta arribada tingui el menor impacte possible en l'epidèmia a Espanya. Un dels indicadors que es podria tenir en compte dels països estrangers és la incidència acumulada de casos en els últims set dies i es modularia amb la tendència de les últimes setmanes. De tota manera, Simón ha dit que encara no havien pres una decisió.

Simón també ha aprofitat la roda de premsa per demanar que aquest dimecres, totes les persones que se sumin als homenatges a les víctimes per coronavirus, ho facin prenent les mesures de seguretat, higiene i distància social. "S'han d'homenatjar les víctimes, però evitant riscos de contagi", ha demanat.