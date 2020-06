EN DIRECTE | Un 5,2% dels espanyols ha generat anticossos contra el coronavirus, segons la segona onada de l'estudi de seroprevalença

Un 5% dels espanyols han generat anticossos contra el coronavirus. És la conclusió dels resultats de la segona onada -se'n preveuen tres- de l'estudi de seroprevalença que està elaborant en coordinació amb l'Instituto Carlos III i l'Institut Nacional d'Estadística. Fa tres setmanes, el ministeri de Sanitat va donar a conèixer els primers resultats d'aquest estudi epidemiològic. Una de les principals conclusions que es van informar va ser que gairebé un 6% dels catalans s'haurien contagiat de covid-19, ja que han generat anticossos contra el virus. A tot l'Estat, aquest percentatge va ser una mica més baix, d'un 5%. Aquesta tarda, compareixen en roda de premsa la directora de l'Instituto Carlos III, Raquel Yotti; la directora del Centre Nacional d'Epidemiologia, Marina Pollán, i també el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón. No ho farà el ministre de Sanitat, Salvador Illa, ni tampoc el de Ciència, Pedro Duque, com van fer per presentar els primers resultats.

Prèviament, el ministeri de Sanitat ha actualitzat les dades d'aquest dijous sobre l'evolució de la pandèmia i ha sumat cinc víctimes mortals més en el còmput total de defuncions per coronavirus en les últimes 24 hores. La xifra s'eleva fins a 27.133. En els últims 7 dies, el ministeri de Sanitat ha registrat 56 decessos. Pel que fa al nombre de contagis, en les últimes 24 hores se n'han comptabilitzat 195, una xifra lleugerament inferior a la d'aquest dimecres (219). Madrid i Catalunya continuen sent les comunitats que informen de més contagis, 87 i 51 respectivament, segons les dades facilitades al ministeri. Des que ha començat la pandèmia, 240.660 han estat diagnosticades per covid-19. En els últims 7 dies s'han registrat 2.276 positius, dels quals 230 havien iniciat símptomes durant l'última setmana. Segons Simón, en els últims 15 dies, s'estan identificant entre 10.000 i 11.000 persones sospitoses d'estar infectats per coronavirus, als quals se'ls fa una prova PCR per determinar-ho.

Paral·lelament, el ministeri de Sanitat ha informat en un comunicat que no reporta dades diàries a l'Organització Mundial de la Salut (OMS), que avui ha xifrat en 29.858 els morts a Espanya per covid-19. En aquest sentit, ha insistit en què les xifres "oficials" sobre la pandèmia són les facilitades per les comunitats autònomes al Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries i ha recordat que les comunitats autònomes continuen fent ajustaments en les dades i que quan hagin acabat "es disposarà de les xifres de tot Espanya, amb totes les seves variables, en temps real". El ministeri també ha justificat aquest decalatge perquè l'OMS extreu la informació "de diferents fonts", tot i que no ha especificat quines.