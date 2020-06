Els 23 contagis al sociosanitari de Reus es van donar sense cap visita externa

Els 23 contagis de coronavirus confirmats al sociosanitari residència Monterols, a Reus, dimecres es van donar sense que s'hagi fet cap visita dins el centre, segons han confirmat fonts de Salut de la regió sanitària. En un inici es van confirmar, dimecres a la nit, 19 positius al centre sanitari, però aquest dijous el departament ho ha elevat a 23 contagiats.

Dels 23 positius confirmats després del cribatge de l'1 de juny, 17 són usuaris i 6 són treballadors. Dels 17 usuaris, 7 són simptomàtics i 10 no presenten símptomes, mentre que, pel que fa als treballadors, només dos presenten símptomes.

El centre, ha informat el departament de Salut, disposa de 100 places, de les quals 92 estaven ocupades en el moment de la detecció dels casos ,i disposa d'una zona neta i una de bruta per tal d'aïllar els infectats. Els professionals han sigut aïllats a casa. Al centre hi treballen 91 professionals.

Des de Salut asseguren que el brot està "controlat". El servei de vigilància epidemiològica està seguint l'evolució dels casos i els contactes que han tingut els professionals que han donat positiu i els ha donat recomanacions de vigilància. Salut, en canvi, no ha informat quants contagis i morts han tingut lloc en el centre sociosanitari des de l'inici de la pandèmia, ni tampoc quants tests PCR s'hi han registrat.

El departament investiga l'origen del contagi, però una de les hipòtesis és que no s'hagin seguit les recomanacions dels experts sobre els equips de protecció individual (EPI). El cap de malalties infeccioses de l'Hospital de Bellvitge, Miquel Pujol, assegura que "no es pot parlar de mala praxis" sense conèixer les circumstàncies concretes del centre (de les quals no s'ha informat), però afirma que "amb l'ús correcte dels EPI el risc de contagi és molt baix".