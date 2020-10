Javier O'Farril (Metges de Catalunya): "Volem atendre els pacients de forma presencial i no podem"

El sindicat majoritari dels metges catalans, Metges de Catalunya, ha explicat aquest dissabte els motius pels quals ahir van registrar i notificar a la conselleria de Salut una nova convocatòria de vaga, prevista per als dies 13, 14, 15 i 16 d'octubre, coincidint amb l'augment previst dels rebrots i amb l'inici de la campanya de vacunació de la grip. Segons el president del sector de primària del sindicat, el metge Javier O'Farril, aquestes noves mobilitzacions arriben "degut a la deixadesa, el maltracte i la incomprensió constant dels facultatius de la primària per part de la consellera de Salut, de l'ICS i del CatSalut". O'Farril assegura que malgrat "tots els esforços" dels metges durant aquesta pandèmia, el Govern ha fet cas omís de totes les seves demandes i ara "estan al límit". "Aquesta és la vaga de la desesperació i està a les seves mans aturar-la", ha insistit.

"Estem atenent els pacients com si fossin ramats i no volem ser còmplices d'aquest desmantellament de l'atenció primària", ha sentenciat el portaveu del sindicat. "Volem atendre els pacients de forma presencial, aquesta és l'essència de la nostra feina. No ho podem fer, i no s'està explicant, per això nosaltres ho assenyalem", ha insistit el metge, que alhora ha subratllat que l'atenció telefònica als pacients, amb visites per telèfon o telemàtiques -que per protocol han de durar una mitjana estipulada de només sis minuts- s'ha disparat un 325% respecte a abans de la pandèmia i que els metges no tenen prou recursos "ni tecnològics ni humans" per fer-hi front.

El sindicat també ha remarcat que les atencions telefòniques han augmentat perquè hi ha molts CAP que, "per arquitectura", no tenen capacitat per crear circuits covid i no-covid.

La vaga, tal com va avançar l'ARA, es farà entre els dies 13 i 16 d'octubre entre les 8 del matí i les 8 del vespre i hi estan convocats tots els metges de capçalera i els especialistes i radiòlegs de tots els centres i dispositius de l'atenció primària que depenen de l'Institut Català de la Salut (ICS). Els únics que no hi estan convocats són els metges residents, els MIR, que tenen la seva pròpia reivindicació al carrer des de fa dies per millorar les condicions laborals. O'Farril, també s'hi ha referit: "Heu vist com tracten els MIR a la conselleria? Si continuen així ens quedarem sense professionals -ha advertit el portaveu de Metges de Catalunya-. Tenim una mala política de captació: els que són aquí volen marxar", ha apuntat.

Més salari i més personal

En aquest sentit, una de les reivindicacions clau del sindicat en aquesta vaga és equiparar la retribució dels metges de primària catalans -que segons el sindicat són els pitjors pagats de tot l'Estat- amb la resta de comunitats autònomes. Sense detallar cap cas concret, perquè cada salari depèn de l'experiència, els anys acumulats i els complements i guàrdies, O'Farril ha apuntat que un metge "ras" a Catalunya cobra uns 2.400 euros, mentre que a Múrcia el salari puja fins als 3.200 euros. En aquest sentit, els metges demanen que s'estableixin com a regulars els plusos de productivitat que, segons ells, "se sobreentenen a la professió" o d'altres complements per a aquells metges que fan tota la seva jornada laboral a la pública.

També demanen la contractació de més personal per millorar les ràtios de pacients per metge, ampliar els temps per cada visita i poder oferir un millor servei i més presencialitat. "L'ICS té a les seves mans aturar la vaga", ha avisat O'Farril. La secretària de primària del sindicat, Elena Bartolozzi, també ha insistit que els estudis de càrregues de feina fets per l'ICS no són suficients perquè "la sobrecàrrega és palesa". "La primaria està col·lapsada, des del primer fins a l'últim treballador", ha dit Bartolozzi.

Traspàs de pacients a la privada

Metges de Catalunya també ha alertat que la situació "límit" que viu la primària a Catalunya està provocant un traspàs de pacients de la sanitat pública a la privada. "No tenim dades concretes però la nostra percepció, a través de les visites que fem, és que aproximadament un 20% o 25% dels nostres pacients ja ha començat a buscar alternatives a les mútues", ha assegurat O'Farril, que ha lamentat que la primària catalana estigui quedant "com el lloc on van aquells que no poden pagar-se una mútua".

"En alguns llocs [de la sanitat pública] ja tenim vetat demanar segons quines proves i veiem com els pacients se les fan a les privades i ens porten a nosaltres els informes", ha afegit el portaveu del sindicat. "Estem notant una migració clara cap a la privada", ha insistit.

Una vaga qüestionada

La convocatòria de Metges de Catalunya no compta -de moment- amb el suport de la resta de col·lectius i associacions de professionals de l'atenció primària, que consideren que el moment no és l'oportú. Ahir al vespre, fonts del Fòrum Català d'Atenció Primària (FoCAP), dubtaven "que sigui el moment de fer un vaga ateses les circumstàncies". Malgrat que consideren "importants" aquestes reivindicacions, afirmen que cal "tenir cura de la població" i "tornar a atendre-la més enllà del covid-19. I per a això necessitem l'equip", explicaven a l'ARA.

Tot i això, Metges de Catalunya defensa que, en una enquesta interna feta a més de 1.400 facultatius, el 77% van respondre que calia fer protestes aquesta tardor per millorar les condicions laborals, i, d'aquests, més d'un 80% secundava l'opció de fer una vaga. "Cal que la conselleria i l'ICS deixin d'escoltar assessors que fa anys que no treballen a la primària i escoltin els metges que hi ha al territori", ha etzibat O'Farril.

"Esperem tenir el suport de la resta de sindicats i associacions", ha assenyalat Bartolozzi, que ha recordat que les reivindicacions inclouen millores "per a tothom" i demandes conjuntes, com ara que el pressupost per a la primària sigui el 25% del total dels diners que destina la conselleria al sistema de Salut. "Fem la vaga perquè no volem ser còmplices, per això ens han de secundar", ha conclòs O'Farril.