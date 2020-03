Llarga cua als serveis socials del Raval en ple confinament

"Omples el formulari a casa, tornes i ens el dones. Et trucaran per telèfon. Sobretot posa el telèfon i el passaport", deia una treballadora aquest matí, mentre assenyalava un paper per omplir, a una de les desenes de persones que feien cua a la porta dels serveis socials del Raval de Barcelona. A l'exterior de l'oficina s'ha format una llarga cua, on un parell de treballadores, el vigilant de seguretat i una patrulla dels Mossos d'Esquadra han intervingut per evitar l'aglomeració de gent en ple confinament pel covid-19. La cua ha fet que la plaça del Pedró, tot i la pluja, es tornés a omplir de persones, en una imatge poc habitual des de fa tres setmanes. Els treballadors han repartit formularis impresos entre la gent que esperava amb la indicació que anessin a casa a omplir el paper o els han derivat en un altre equipament per reduir la cua, que només s'ha mantingut per a pocs casos.

651x366 Desenes de persones fent cua a l'oficina dels serveis socials del barri del Raval / EFE/Quique García Desenes de persones fent cua a l'oficina dels serveis socials del barri del Raval / EFE/Quique García

Fonts municipals expliquen que les imatges de la llarga cua d'aquest matí, captades per un fotògraf de l'agència Efe, no consten que hagin passat en altres moments. "El que ha passat a Ciutat Vella ha sigut molt puntual", ha assegurat la regidora de Salut, Gemma Tarafa, que ha afegit que aquest dilluns es van atendre 463 persones entre els nou centres dels serveis socials de Barcelona que continuen oberts al públic. "És el mateix dispositiu que tenim a l'agost", ha defensat. L'oficina del Raval és l'única de Ciutat Vella que atén la gent, perquè al Gòtic, al Casc Antic i a la Barceloneta han tancat al públic per les mesures contra el coronavirus. Segons els veïns, la presència de gent a la porta dels serveis socials del Raval –on a dins no permeten esperar per garantir la distància de seguretat– ha anat en augment des de la setmana passada i sobretot des d'aquest dilluns.

"Hem pogut veure que cada dia que passa la cua és més llarga", explica Ángel Cordero, de l'associació veïnal Acció Raval. "Amb el confinament, moltes persones han perdut la feina i necessiten ajuda de manera urgent", remarca. "No m'estranya la cua a la plaça del Pedró. En un barri complicat com el Raval no es dona cap solució real", lamenta Santi González, d'Acció Riera Baixa, que alerta que el covid-19 castiga molt els veïns d'aquesta zona de Barcelona. Segons González, les mesures públiques que s'han anunciat per combatre els efectes del confinament pel virus no tenen incidència per al Raval, on molts veïns treballen en negre i alguns que no tenen ni papers. "Són milers al barri. A la població en risc d'exclusió social no se li arregla res. L'única solució real seria la suspensió del pagament del lloguer i els subministraments bàsics", avisa.

Situació d'emergència

En la mateixa línia, Iñaki García, d'El Lokal del Raval, considera que la llarga cua als serveis socials es vincula al fet que "aflora un munt de gent que no estava atesa, perquè no entrava en els cànons, que ara està en una situació d'emergència". "Les persones en desesperació fan cua per veure si els atenen", apunta García. Fonts municipals defensen que els serveis socials estan assumint les peticions que reben, però la regidora de Salut ha demanat que, si es pot, es facin per telèfon, via telemàtica o amb cita prèvia. Algunes entitats que atenen persones vulnerables del barri admeten que estan notant un creixement dels casos que reben pels acomiadaments relacionats amb els efectes del coronavirus.