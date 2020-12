Es disparen els casos al Ripollès: té la incidència més alta de Catalunya

En tres setmanes, el Ripollès ha quadruplicat el nombre de nous contagis setmanals: de 33 a 120, si es comparen les dades del 19 al 25 de novembre, i les del 3 al 9 de desembre. Actualment és la comarca catalana amb el risc de rebrot més alt (1.443) i la incidència acumulada més alta (868), seguida de la Cerdanya, el Pla de l’Estany i el Pallars Jussà. En aquesta última comarca, la gran majoria dels nous casos estan relacionats amb el brot que es va detectar el 19 de novembre a la residència de Tremp, i que suma 130 usuaris contagiats i 49 persones mortes. Ara bé, aquestes defuncions, tot i que les ha informat la conselleria, encara no apareixen a la pàgina del departament Dadescovid.cat: segons aquests registres, entre el 19 de novembre i el 9 de desembre han mort cinc persones al Pallars Jussà, lluny, doncs, de les 49 que s’han produït només a la residència.

La meitat dels positius del Ripollès es concentren a Ripoll, on Salut farà un cribatge poblacional dimarts i dimecres, davant l’augment de casos registrats. Un increment que també s’ha evidenciat en altres poblacions pròximes que han augmentat el nombre de contagiats.

Si es comparen les dades de la primera setmana de desembre amb l’última de novembre, Sant Joan de les Abadesses ha passat de 8 a 19 casos nous setmanals, Camprodon de 4 a 15 i Campdevànol de 6 a 12, la majoria dels quals relacionats amb el brot que es va detectar a l’hospital d’aquest municipi. La direcció del centre va anunciar que avui començarà a reprendre l’activitat suspesa que no requereixi l’ingrés del pacient, però manté la mesura que va decretar el 2 de desembre de només acceptar malalts positius i derivar els que donin negatiu a l’Hospital d’Olot, per evitar més infeccions.

A la regió de Girona, un altre territori que presenta dades altes de contagi és el Pla de l’Estany, que des de mitjans de novembre registra una vuitantena de nous positius cada setmana. Tot i això, són xifres millors que les notificades entre finals d’octubre i novembre, quan se superaven els 200 nous casos setmanals.

També milloren les dades d’Osona i el Gironès, malgrat que continuen a la part alta dels territoris amb més contagis. La comarca de la Catalunya Central continua reduint les xifres, que van estar disparades entre el setembre i el novembre. Així, entre el 3 i el 9 de desembre es van notificar 294 nous contagiats, lluny dels 880 registrats la mateixa setmana de novembre. Tot i això, Manlleu i Vic segueixen entre els deu municipis amb més incidència acumulada, i altres pobles com Torelló, Centelles i Tona han detectat més contagiats la primera setmana de desembre que els dies anteriors.

49 morts Salut no ha registrat la gent gran que ha mort a la residència de Tremp

Així mateix, al Gironès han disminuït els nous positius: 171 entre el 3 i 9 de desembre, molt per sota dels 768 detectats un mes abans. Ara bé, a l’hora de valorar les dades cal tenir en compte que s’estan realitzant menys proves: si es compara la suma de PCRs i tests d’antígens que es van fer la setmana de l’1 al 7 de novembre amb els realitzats entre el 24 i el 30, Osona ha passat de 6.739 a 3.637 proves setmanals, i el Gironès de 6.683 a 4.925.

Un altre indicador a l’hora d’avaluar l’evolució de la pandèmia és el percentatge de casos positius respecte al nombre total de proves. Segons l’OMS, la positivitat hauria d’estar per sota del 5%, cosa que es compleix en el conjunt de Catalunya, que està al 4%. Per contra, hi ha comarques amb xifres més elevades: el Pla de l’Estany, el Baix Empordà i el Ripollès superen el 10%.

Territoris en creixement

El grup de Biocomsc de la UPC elabora cada dia un informe que analitza l’evolució de la pandèmia i ahir hi havia cinc àrees de gestió assistencial marcades en vermell, cosa que significa que han registrat 30 o més casos que la setmana anterior: el Ripollès, el Bages i el Solsonès, el Berguedà, el Tarragonès, i el Baix Camp i el Priorat.

De fet, el Bages i el Solsonès estan entre les deu comarques amb més incidència, però el nombre de nous casos és molt diferent: la primera va detectar 306 nous positius la setmana de l’1 al 7 de desembre, mentre que la segona 18. A més, si es posa la lupa a les dades del Bages, sorprèn el creixement de Santpedor: de 5 a 50 nous positius, si es compara la setmana del 24 al 30 de novembre, amb la de l’1 al 7 de desembre. Falta saber quina influència ha tingut el brot que es va detectar en una residència del poble el diumenge 6 i que suma 52 positius.

Pel que fa al Tarragonès, Tarragona acumula la meitat dels nous positius, però Torredembarra és la que més creixement de nous casos ha registrat: de 19 a 40, entre l’última setmana de novembre i la primera de desembre. De fet, les comarques de més al sud són les que llueixen uns millors registres: el Montsià i el Baix Ebre estan entre els cinc territoris amb menys incidència acumulada de Catalunya, juntament amb el Garraf, el Pallars Sobirà i la Vall d’Aran.