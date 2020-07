Catalunya suma 755 nous casos de coronavirus i 7 víctimes mortals més

L'evolució dels rebrots de covid-19 a Catalunya comença la setmana desinflada per l'efecte cap de setmana, que sovint no inclou les dades de tots els centres sanitaris. Així, si diumenge la Generalitat va notificar 944 nous casos, les dades que acaben de sortir publicades comptabilitzen 755 positius, 189 menys que el dia anterior. Una dada que, si finalment no es reajusta, confirmaria una tendència a la baixa després de diversos dies enfilada pel miler de casos diaris. La majoria de positius, això sí, segueixen provenint de Barcelona (210) i l'àrea metropolitana nord (126) i sud (109). La regió sanitària de Lleida, afectada també per la transmissió comunitària del virus, tampoc queda enrere i notifica unes dades semblants a les de la capital catalana: 205 nous positius, que eleven el total de la regió en 6.207.

7 noves víctimes mortals

Així mateix, segons el recompte de Salut, el còmput total de víctimes mortals que ha provocat la pandèmia a Catalunya ja s'enfila fins a les 12.643. Una xifra que inclou set defuncions més que la dada registrada el dia anterior. La xifra sorprèn, després de dies amb poques mort notificades o cap. Això sí, cap d'aquests decessos s'ha produït en les últimes 24 hores.

Els ingressats greus també baixen –tot i que molt lleugerament– en la jornada d'aquest diumenge: si dissabte eren una seixantena, avui se'n notifiquen 58. Des del principi de la pandèmia 4.209 pacients han passat per l'UCI.