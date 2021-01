Catalunya registra 122 defuncions més per covid-19 i les UCI s'acosten a les 500 persones ingressades

Segons ha informat el departament de Salut, la pandèmia de covid-19 segueix sense control a Catalunya. Aquest dijous Salut ha notificat 122 noves defuncions causades pel virus (la dada més alta notificada des de l'11 de novembre), si bé, segons les dades, només sis són de les últimes 24 hores i les altres restants corresponen a dies anteriors. Aquest ball de xifres respon al fet que hi ha algunes funeràries que triguen uns dies a notificar les defuncions i, per tant, un cop ho fan, Salut les suma al dia corresponent. Per exemple, ahir Salut va informar d'11 noves defuncions, tot i que avui la dada d'ahir ha pujat a 49.

A més, també ha informat de 4.397 nous contagis confirmats per PCR o test d'antígens, dels quals 2.034 són de les últimes 24 hores. La dada positiva del dia és que ja hi ha més de 100.000 persones vacunades a Catalunya: en total, ja són 105.080 les persones vacunades, 13.698 més que ahir.

Les UCI s'acosten als 500 ingressos per covid-19

Com fa dies, segueix incrementant-se la pressió hospitalària als centres catalans. Així, segons les dades, hi ha 2.541 persones amb covid-19 a planta (40 més que ahir), mentre que a les UCI s'acosten als 500 pacients amb coronavirus: 497, quatre més que ahir.

Com passa des de fa dos dies, avui també puja el risc de rebrot. Si ahir va pujar 48 punts, avui ho fa en 39 i ja està a les portes dels 700 punts (696), quan fa cinc dies estava en 576, 120 punts menys que avui. Com ja va passar ahir, la velocitat de contagi ha tornat a pujar per segon dia consecutiu: ara està en l'1,32, 5 centèsimes més alta que ahir. Això vol dir que 100 persones infectades per covid-19 en contagien 132.