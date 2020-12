Augmenten els ingressos a l'UCI a Catalunya per primer cop des de fa 15 dies, i la velocitat de contagi es manté a les portes de l'1

Continuen a l'alça les dades d'evolució del covid-19 a Catalunya des de ja fa una setmana. El departament de Salut ha informat aquest dilluns de 582 contagis nous confirmats amb una prova PCR o amb un test d'antígens –208 menys que ahir–, una xifra que eleva fins a les 317.952 les persones que han contret el virus des de l'inici de la pandèmia.

El risc de rebrot ha baixat lleugerament: ara està en 200 punts (-5 respecte a ahir) i la velocitat de contagi es manté a les portes de l'1 (ahir va pujar una centèsima, fins als 0,99, i avui es manté en aquest valor). La incidència acumulada dels últims 14 dies baixa lleugerament (-5,52 respecte a ahir) i se situa en 218,80 punts.

Pugen les hospitalitzacions

Tot i que es manté la velocitat de contagi i baixa el risc de rebrot, per contra pugen les hospitalitzacions, tant a planta com a l'UCI: ara hi ha 1.590 persones ingressades als hospitals a causa del virus (75 més que ahir) i 395 a l'UCI (6 més que ahir). De fet, les persones ingressades en llits de crítics baixaven des del 23 de novembre (fa 15 dies) i avui, per primer cop, la tendència a la baixa s'ha capgirat.

A més, se sumen 25 víctimes mortals més (16.177).