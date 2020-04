Espanya registra 743 morts per covid-19, xifra que trenca la tendència a la baixa dels últims dies

El nombre de morts per coronavirus torna a augmentar: en les últimes 24 hores s'han registrat 743 decessos, un 5,7% més que dilluns, segons les dades publicades aquest dimarts pel ministeri de Sanitat. Són 106 més que ahir, quan es van registrar el nombre de víctimes més baix des del 24 de març. El nombre de nous contagis s'eleva a 5.478 persones (un 4.1% més), també una xifra superior a les 4.273 registrades dilluns. Pel que fa als ingressats als serveis d'UCI, aquest dimarts la dada augmenta a 7.069 persones, 138 més que dilluns. Les persones donades d'alta s'eleven a 43.208.

Les dades d'aquest dimarts trenquen aparentment la tendència a la baixa observada en els últims dies tant en els contagis com amb els morts. Tot i això, els dimarts les dades acostumen a repuntar perquè els dilluns hi ha comunitats autònomes que actualitzen les dades del cap de setmana. Les xifres que arriben al ministeri els dilluns, s'incorporen a compte els dimarts. De fet, la directora adjunta del Centre d'Alertes i Emergències Sanitàries del ministeri de Sanitat, María José Sierra, ha explicat que el repunt que hi ha hagut aquest dimarts en el nombre de contagis i de víctimes mortals es deu a "l'ajustament de dades que al llarg del cap de setmana es produeix".

Sierra ha assegurat durant la roda de premsa posterior a la reunió del comitè de crisi del coronavirus del govern espanyol que "se segueix observant una tendència a la baixa", sobretot si es comparen les dades d'aquest dimarts amb les de la setmana passada. Els punts d'inflexió es van observar el 25 de març i el 2 d'abril. "És normal veure oscil·lacions després del cap de setmana. L'important és veure les xifres acumulades de diferents dies, que és el que ens dona la imatge real" de l'evolució de la pandèmia", ha destacat la portaveu de Sanitat. "Creiem que aquest augment puntual no té importància", ha insistit.

La pressió sanitària disminueix

Sierra ha destacat que comença a observar-se a moltes comunitats autònomes com la pressió als hospitals i a les UCIs està baixant, un signe clar de que la situació millora i que s'ha superat el pic de contagis. La caiguda de la pressió hospitalària també és un fet a Madrid, la regió més afectada pel covid-19. El conseller de Sanitat de la Comunitat, Enrique Ruiz Escudero, ha assegurat en una entrevista a Onda Madrid que els pacients que hi ha a urgències pendents d'ingrés en el conjunt dels hospitals de la regió són actualment entre 300 i 400, mentre que fa dues o tres setmanes n'hi havia 1.300 diaris.

La situació ha millorat fins al punt que la conselleria de Sanitat ja es planteja el "replegament" en alguns hospitals secundaris, fet que implica la reducció dels llits addicionals que s'havien habilitat per la crisi sanitària. En els grans hospitals, però, encara no es planteja cap canvi, segons Escudero.

Estudi per saber el percentatge de població inmunitzada

María José Sierra, que substitueix el director del Centre d'Alertes, Fernando Simón, afectat pel covid-19, ha atribuït la tendència a la baixa dels últims dies del nombre de morts i contagiats a les mesures de distanciament social imposades: "És lògic que al cap d'unes setmanes es vegi l'efecte de les mesures". El govern espanyol, assessorat per un comitè d'experts, treballa per dissenyar la fase de desescalada, en què es mantindrà l'estat d'alarma -podria allargar-se encara setmanes- però s'aniran flexibilitzant les mesures de confinament.

Per a acabar de dissenyar aquesta fase, l'executiu de Pedro Sánchez té previst impulsar un estudi "ampli" entre la població per conèixer quin percentatge de ciutadans han tingut el virus. "En la fase de desescalada hem d'intensificar la vigilància i detecció precoç perquè el virus no circuli com abans", ha dit la direcora adjunta del Centre d'Alertes i Emergències Sanitàries. Per fer l'estudi epidemiològic, el govern central compta amb l'ajuda de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) i preveu fer proves a milers de persones -segons informa la Cadena SER, es faran a 30.000 persones triades aleatòriament- per saber si estan inmunitzades. És a dir, si han passat o no el coronavirus.

De moment, i abans no comenci l'etapa de la desescalada, el govern espanyol ja ha començat a repartir tests ràpids per distribuir, sobretot, en hospitals i residències per tal d'augmentar el nombre de proves diagnòstiques. Es tracta d'un test serològic -diferent a l'antigen que ha repartit la Generalitat- que serveix per detectar els anticossos que ha generat el nostre cos un cop s'enfronta al virus. El govern espanyol preveu que aquests tests siguin un complement de les PCR. "Serà un suport al diagnòstic i una manera d'estalviar PCR", ha dit. De fet, Illa va explicar aquest dilluns que preveien augmentar fins a un 40% el nombre de PCR un cop entressin en funcionament aquests tests ràpids.