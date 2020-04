Baixa la xifra de morts, nous contagiats i malalts greus per covid-19 a Catalunya. En les últimes hores, s'han confirmat 100 víctimes mortals més ( 38 menys que ahir), 813 nous positius (ahir en van ser més de 2.600 en tan sols un dia) i 661 malalts greus a les UCI, que són 46 menys que dimecres. En total, a Catalunya han mort 10.311 persones fins avui diagnosticats o sospitosos de covid-19 i s'han detectat 55.137 casos positius des que va començar la pandèmia.

A l'altra cara de la notícia, s'han donat d'alta 561 persones, mentre que ahir en van ser 616. En total, 30.751 persones han superat la malaltia a Catalunya.

A la resta de l'Estat, la mortalitat de la pandèmia de coronavirus ha deixat avui dijous una nova xifra per a l'esperança. En les últimes 24 hores, a l'Estat han mort per aquesta infecció 268 persones, el nombre és el més baix des que, a principis d'abril, es van marcar els màxims (fins a 950 decessos en un dia) i es va començar a aplanar la corba d'aquesta estadística.

van disminuir al mínim la circulació del covid-19. Quinze dies després de la tornada a la feina dels treballadors no essencials, la corba de contagis continua el descens sense deformar-se. Tot i que baixa una mica més a poc a poc, la seva tendència no s'ha alterat. L'alentiment era previsible i estava previst pels diversos models matemàtics i predictius. No hi ha cap senyal d'alerta, doncs, que indiqui que la mobilitat laboral ha provocat un repunt de contagis que pugui apropar Catalunya o l'Estat al temut escenari del rebrot.

En aquest sentit, el sistema de salut català entoma el repte de recuperar tota l'activitat assistencial aturada pel covid-19. Durant aquestes setmanes de confinament s'han atès 1.800 casos urgents, 24.000 intervencions d'altres patologies, com ara de càncer, i 180.000 consultes d'especialistes no ajornables, així com 9.000 naixements. Malgrat això, però, moltes activitats assistencials s'han aturat per centrar-se en la lluita contra l'epidèmia, ha explicat el director del CatSalut, Adrià Comella. Ara, segons Comella, els centres comencen a pensar "en dual" per compaginar el tractament dels casos de covid-19 amb la recuperació de l'activitat assistencial.