Lleuger repunt: 430 morts per covid-19 en 24 hores a l'Estat

En les darreres 24 hores han mort 430 persones per covid-19 a l'Estat, segons les dades que ha fet públiques el ministeri de Sanitat aquest dimarts al matí. És un petit repunt respecte les 399 defuncions d'ahir, que van ser la xifra més baixa en gairebé un mes. En total, la pandèmia ha deixat 21.282 morts a Espanya. Per altra banda, els nous casos declarats pel ministeri són 3.968, que eleven el recompte de positius a 204.178, dels quals 31.788 són sanitaris. La notícia positiva són els 1.927 nous casos que han estat donats d'alta. Des del principi de la pandèmia, sumen 82.514.

La lleugera pujada del nombre de defuncions a l'Estat va en consonància amb la que va anunciar dilluns el departament de Salut del Govern, que va recomptar 328 morts més als hospitals catalans que les registrades diumenge, i va atribuir aquest increment sobtat a "problemes" amb alguns centres sanitaris a l’hora de reportar les dades durant el cap de setmana. Precisament el director del Centre d'Alertes i Emergències Sanitàries del ministeri de Sanitat, Fernando Simón, avui ha justificat també el petit repunt per l'"efecte cap de setmana": els casos que es deixen de recomptar dissabte i diumenge, que les autonomies reporten els dilluns, i que el ministeri comunica els dimarts.

En general, Simón s'ha mostrat satisfet per l'evolució de la pandèmia ("va bé; les tendències segueixen a la baixa", ha remarcat) però també s'ha declarat "preocupat" perquè la xifra de defuncions diàries no baixi de la "barrera psicològica" dels 400. Pel que fa a l'augment de casos confirmats, tot i que encara no s'ha generalitzat la realització de tests de detecció entre la població, Simón l'ha situat al voltant del 2%. El portaveu de Santitat ha explicat que només 3 de les 17 comunitats autònomes mostren increments per sobre d'aquest 2%. "Les comunitats autònomes van arribant a nivells de transmissió molt més baixos dels observats les últimes setmanes. Progressivament s'aniran proposant mesures que ens portin, poc a poc però sòlidament, cap a la normalitat en termes de mobilitat", ha exposat Simón.

D'altra banda, Simón també ha admès el retard en l'inici de l'estudi d'immunitat que havia de començar la setmana passada i ha assegurat que "en els propers dies" es posarà en marxa. De tota manera, no ha detallat la data. Un estudi que coordina l'Institut de Salut Carlos III i que, finalment, seran les comunitats autònomes qui s'encarregaran de distribuir i recollir les mostres. "És molt important per saber el nombre real de persones que s'han infectat per iniciar processos de canvi de fase", ha afirmat Simón.