Cursa d'obstacles per aconseguir la pastilla de l'endemà

Com una cursa d'obstacles defineixen les dones que han volgut avortar legalment o accedir a serveis de salut sexual durant els mesos de confinament. No van ser considerats serveis essencials i el tancament de centres, l'atenció telemàtica o les dificultats per moure's lliurement pel territori no han fet sinó "agreujar" les dificultats prepandèmiques que ja suposaven "vulneracions clares dels drets sexuals i reproductius". És el cas d'una noia de 16 anys que intentava una interrupció voluntària de l'embaràs dins els terminis permesos i fins a tres vegades els centres mèdics que va visitar li van denegar l'atenció. O el d'una altra noia que va haver de voltar més del compte per aconseguir la pastilla de l'endemà perquè una farmàcia barcelonina li va dir falsament que calia recepta mèdica.

Són dues denúncies del centenar que han arribat els últims mesos a l'Observatori de Drets Sexuals i Reproductius, que per segon any ha elaborat una enquesta per saber de primera mà l'estat dels serveis especialitzats. Dels resultats deriva que, malgrat les lleis favorables, no sempre és fàcil accedir a un servei de salut, però que amb les restriccions imposades pel covid aquests obstacles s'han multiplicat i han deixat les dones sense atenció en un moment vital difícil.

Dos terços de les dones que han respost el formulari expliquen que durant el confinament no han rebut atenció ginecològica i no els han fet un seguiment acurat de l'embaràs. Un altre terç s'han queixat de les dificultats per accedir a les proves d'ITS, les infeccions de transmissió sexual, en les setmanes en què es van mantenir iberts només els serveis considerats bàsics. També s'ha detectat que dones de fora de l'àrea metropolitana han hagut de fer molts quilòmetres des dels seus llocs de residència per trobar un centre per avortar legalment, amb la dificultat que suposaven els controls i les restriccions de mobilitat imposats.

Així, s'han trobat que des d'un ambulatori s'assegurava que "a partir de la catorzena setmana de gestació no es pot avortar", o fins i tot que amb el coronavirus "està prohibida" la interrupció voluntària de l'embaràs. L'Observatori també subratlla la falta d'empatia d'alguns professionals, que esbronquen dones que volen la pastilla de l'endemà o né hi actuen amb paternalisme.

Com sempre, les que han sortit més malparades del confinament han sigut les dones de col·lectius més vulnerables, com les que no s'han pogut empadronar en un municipi i, per tant, no disposen de targeta sanitària, les immigrants que tenen un poc o nul coneixement de l'idioma o les que no disposen de connexió a internet en un moment en què les administracions animaven a fer ús de les tecnologies com a alternativa a la consulta mèdica presencial. I també les dones trans, les que exerceixen la prostitució i les que són seropositives, perquè pateixen discriminació i "violència institucional", afirmen des de l'Observatori.