Les discoteques ja no reobriran al Port Olímpic de Barcelona

L'estat d'alarma no ha alterat el calendari previst al Port Olímpic: l'Ajuntament, a través de l'empresa Barcelona: Serveis Municipals, ha assumit avui la gestió de l'espai, com estava previst a l'acord de delegació de competències per part de la Generalitat. Però el confinament sí que ha condicionat les primeres decisions de l'Ajuntament. D'entrada, ha anunciat que allarga el termini per al retorn dels locals i amarraments i per a la formalització de contractes per continuar gaudint de les instal·lacions del Port Olímpic. La data límit se situa ara en el 15 de maig i no en el 30 d'abril. El que no canvia és el tancament de les discoteques del moll de Mestral, a qui no s'ha allargat la concessió i que, de fet, ja tenen la persiana abaixada per l'estat d'alarma. No reobriran i aquest serà el primer gran canvi a la zona, que acomiadarà 24 locals d'oci.

La concessió els vencia ahir però disposaven d'un mes extra per poder buidar els locals i fer el retorn i aquest termini ara se'ls allarga dues setmanes més per l'excepcionalitat del moment. Després vindran modificacions més físiques com convertir el que ara és un gran pàrquing en una plaça o millorar les condicions de seguretat al dic de recer, que a vegades es veu ultrapassat per l'aigua, i les connexions amb la resta de la ciutat.

Un dels primers passos que es volia fer era encarrilar, també, la transformació del moll de Gregal, on ja es va tancar un acord amb el Gremi de Restauració per allargar la concessió dels restaurants, que vencia ahir després de 30 anys, per a un període de dos anys més que es podria allargar fins a l'inici de les obres de remodelació de l'espai.

L'Ajuntament amplia la cessió dels restauradors del Port Olímpic

Els restaurants també canviaran, però això serà en un procés més llarg, lligat a la reforma del moll de Gregal i amb horitzó 2023, per oferir una proposta de restauració de proximitat i vinculada al mar. L'acord per allargar les seves concessions permet, segons el consistori, que la transformació es faci per etapes i mantenir viva l'activitat a l'espigó. Es conserven, així, prop de 800 llocs de treball.

651x366 Barcelona gestionarà el Port Olímpic a partir del mes que ve Barcelona gestionarà el Port Olímpic a partir del mes que ve

La reforma que es vol fer al conjunt de l'àmbit busca garantir l'obertura del Port Olímpic a la ciutadania, fomentar-hi els usos vinculats a l'economia blava i als esports nàutics. I, també, un gir en el model de restauració. Es busca, sobretot, recuperar-hi l'ús ciutadà. També es preveu la construcció d’un nou Centre de Divulgació del Coneixement del Mar, que recull les demandes d’entitats de l’àmbit del medi ambient i que servirà per fomentar el coneixement de l’entorn litoral entre la ciutadania.