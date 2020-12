Els Mossos detecten convocatòries de festes il·legals per Cap d'Any i visitaran cases rurals

Abans que comenci la celebració de Cap d'Any la policia ja ha detectat convocatòries a les xarxes socials de festes il·legals per a aquesta nit. Tot i que el cap de la comissaria superior de coordinació territorial dels Mossos, el comissari David Boneta, no ha sabut concretar quantes són, ha afegit que en fan seguiment i comprovaran si finalment tenen lloc per denunciar-les. Així mateix, Boneta ha explicat que els agents visitaran cases rurals per garantir que no s'hi celebrin festes prohibides per les restriccions del covid-19. Les inspeccions dels Mossos també inclouran tant establiments de restauració, que només poden obrir per servir menjar per emportar fins a les onze de la nit, com d'oci nocturn, que han d'estar tancats. Boneta ha assegurat que la policia respondrà davant els avisos al 112 de possibles festes il·legals.

3.589 agents dels Mossos formaran part del dispositiu de Cap d'Any amb la previsió de fer 248 controls. Pel que fa a les policies locals, sumaran uns 900 agents en l'operatiu. El dispositiu començarà a les deu d'aquesta nit i acabarà a les deu del matí de l'1 de gener. Segons Boneta, durant la franja del toc de queda, que excepcionalment començarà a la una de la matinada i acabarà com sempre a les sis del matí, els controls seran dinàmics per veure si es compleix el confinament nocturn. La resta de les hores els controls seran estàtics, en un operatiu en el qual es faran als conductors les proves d'alcoholèmia i drogues habituals per Cap d'Any.

El dispositiu tindrà lloc en una nit en què es preveu que les temperatures baixin centre cinc i sis graus a Catalunya amb risc de nevades. El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha explicat que s'ha activat la prealerta del pla Neucat, que "amb tota probabilitat" passarà a alerta, perquè les pròximes hores s'esperen precipitacions, "no excessivament importants", a la Segarra, la Conca de Barberà, el Baix Camp, el Bages, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental i la Selva que podrien caure en forma de neu. La cota de neu se situarà entre els 600 i els 400 metres. Per això Sàmper ha advertit que moltes carreteres podran estar glaçades i ha remarcat que la caiguda de les temperatures es calcula que duri tota la primera quinzena de gener davant l'onada de fred que ha arribat a Europa.

Sense canvis abans de Reis

Sàmper també ha avançat que en principi no hi haurà canvis a les restriccions pel covid-19 abans de Reis, tot i que ha afegit que això podria variar segons els criteris "purament sanitaris". Ha posat com a exemple que en menys de 10 hores Interior va muntar un operatiu, a petició de Salut, per tancar perimetralment la Cerdanya i el Ripollès. De fet, el subdirector de Protecció Civil, Sergio Delgado, ha admès que les mesures es van fer "en un moment determinat" -es van presentar el 18 de desembre- però que la pandèmia ha tingut una evolució que ara està "empitjorant". Malgrat que les restriccions allarguen aquesta nit el toc de queda fins a la una de la matinada per a tothom, Delgado ha recomanat que només s'utilitzi aquesta excepció per a casos en què es vol estar amb persones vulnerables o dependents.

Delgado també ha recordat que s'ha de retornar al domicili abans de la una de la matinada i que les trobades poden ser de 10 persones d'un màxim de dues bombolles de convivència. Sàmper ha confiat que se segueixin les mesures com es va fer per Nadal i Sant Esteve perquè ha assegurat que llavors hi va haver "un compliment important per part de la ciutadania" d'acord amb el nombre de denúncies posades i la disminució de la mobilitat.