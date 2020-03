El Govern estudia repartir mòbils que té en desús a alumnes que no en tinguin

De cara a decidir com s'enfocarà la tercera avaluació als centres educatius mentre duri el confinament, el departament d'Ensenyament insisteix en dues idees: "rigor i equitat". I això val, segons el conseller de l'àrea, Josep Bargalló, tant per assegurar que tothom pot seguir el curs a distància com per garantir que la selectivitat serà prou laxa per incloure preguntes de temari que tothom hagi fet o per no plantejar com es farà la preinscripció del pròxim curs fins que es pugui garantir alguna manera presencial de fer-la. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Bargalló ha reiterat que després de la Setmana Santa es donaran indicacions concretes als centres de com continuar el curs. Ara estan analitzant situacions com quantes famílies no disposen de connexió a internet o de prou dispositius per a tots els fills.

El conseller ha avançat, en aquest sentit, que s'estan plantejant recollir mòbils que la Generalitat té en desús perquè ja els ha canviat per altres de nous i repartir-los entre els alumnes que no en tinguin. També ha apuntat que estan treballant amb diferents empreses per desenvolupar aplicacions que permetin fer el seguiment del curs a distància. "El mòbil serà un vehicle molt important", ha assegurat. De moment, ha començat a revisar els centres de més complexitat per veure quants alumnes no tenen connexió.

El conseller ha descartat l'aprovat general i ha assegurat que la tercera avaluació, que començarà en algun moment després de la Setmana Santa, es farà, però que no podrà ser "normal", sinó que haurà de tenir en compte les limitacions a què s'enfronta cada alumne durant el confinament. Bargalló ha remarcat que no creuen que s'hagi d'allargar el curs fins al juliol perquè la idea és començar el següent, com es fa sempre, al setembre. El conseller confia poder tornar a les aules aquest curs.

Pel que fa al repartiment de les targetes moneder per als alumnes que tenen beca menjador, ha explicat que ahir dijous ja l'havien recollit la meitat de les famílies i que confien que, entre avui i demà, ho hagin fet la totalitat. Ha detallat que encara estan negociant amb La Caixa el cost del servei, però que això en cap cas es traduirà en una comissió que hagin d'abonar les famílies. Bargalló ha avançat, també, que el Govern pagarà aquestes beques els dies feiners de la Setmana Santa, tot i que, amb el calendari a la mà, no siguin dies lectius.

Celaá diu que "cap alumne perdrà el curs"

Per la seva banda, la ministra d'Educació, Isabel Celaá, ha dit que el ministeri treballa per garantir que tots els alumnes tinguin accés a l’educació virtual i ha assegurat que "cap alumne perdrà el curs pel coronavirus". La ministra ha explicat, en declaracions a Antena 3, que només entre un 10% i un 12% dels nens no estan seguint l’educació virtual i ha assegurat que estan estudiant per què i que treballen per revertir aquesta situació, impulsant, entre altres mesures, que els alumnes puguin accedir a l’educació virtual a través dels telèfons mòbils, si no disposen d’ordinador.

La ministra ha reiterat que mantenen "una esperança oberta" que els alumnes puguin tornar a les aules abans del juny, però ha assegurat que seguiran les recomanacions de les autoritats sanitàries i ha situat la presa de decisions respecte a aquest tema en la conferència sectorial que se celebrarà a l’abril, quan acabi l’estat d’alarma. La ministra també ha explicat que les proves de selectivitat "no seran més fàcils" sinó "més flexibles", i ha assegurat que només s'examinarà els alumnes d’aquells aprenentatges que hagin pogut adquirir de manera presencial.