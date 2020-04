Les empreses del tercer sector social adverteixen que estan al límit econòmicament

Les entitats socials que treballen amb persones vulnerables a Catalunya són, en un 89%, petites i mitjanes empreses sense ànim de lucre i ara adverteixen que, amb la crisi sanitària, els seus comptes estan al límit. Així ho denuncia La Confederació, l'organització empresarial que representa i agrupa més de 1.200 empreses no mercantils (associacions, cooperatives d’iniciativa social i fundacions) que presten aquests serveis d’atenció. "Som entitats, però també un sector econòmic que, a més, està en la primera línia d'aquesta crisi, atenent persones", reivindica el president de l'organització, Joan Segarra.

La situació a les residències de persones grans i la gestió de l'administració durant aquesta crisi, explica Segarra, ha sigut "la gota que ha fet vessar el got" de la situació que "el sector arrossega des de fa una dècada". Per això, aquesta patronal eleva ara el to i reclama a l'administració, a través d'una carta oberta a l'ARA, que, tal com han fet amb els hospitals, el Govern tingui en compte també el sector social a l'hora de passar comptes de les despeses derivades d'aquesta crisi sanitària. "Sentim que el greuge comparatiu en relació amb l'àmbit sanitari també es dona ara" a l'hora de les compensacions econòmiques, explica Segarra, que recorda que el sector arrossega un infrafinançament llarg, ja que "fa una dècada que tenen les tarifes congelades".

En aquest sentit, Segarra argumenta que si les residències han passat a dependre del departament de Salut és perquè "el problema és sanitari" i recorda que les entitats també han fet un sobreesforç econòmic assumint despeses addicionals en materials de protecció, tests i contractació de personal.

"¿Com es compensaran tots aquests sobrecostos que assumeixen les entitats? ¿I les pèrdues generades pel covid-19? ¿I els pagaments encara pendents?", es pregunta Segarra. Per resoldre aquesta situació la patronal de les entitats ha demanat que, paral·lelament al pla de xoc social proposat per la Taula del Tercer Sector, es faci també un pla de reactivació econòmica per al sector: "Sense entitats no hi ha professionals, i sense professionals no hi ha acció social", insisteix Segarra.

La Confederació ha fet una proposta amb 12 punts bàsics que consideren indispensables per salvar el sector, que passen per recuperar "de manera urgent" el poder adquisitiu perdut des del 2009. "Cal un increment lineal del 9% en les tarifes, que és la capacitat de poder adquisitiu que han perdut de mitjana els diferents sectors socials a Catalunya. A més, ja estem treballant per calcular els sobrecostos i totes les despeses sobrevingudes per la crisi", apunta Segarra. Mentre fa aquests càlculs, l'organització avança que la quantitat de diners que estima haver perdut durant els últims deu anys d'infrafinançament arriba als 600 milions d'euros.

A més, al seu document de propostes també plantegen que l'administració retorni la liquiditat al sector "no basant-se en l'endeutament amb els bancs, sinó a partir del pagament immediat de les factures pendents de serveis i dels imports corresponents a subvencions ja executades i justificades", entre altres punts.