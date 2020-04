"Ens trobarem amb molts dols, i alguns seran patològics i s'allargaran més perquè les morts estan sent traumàtiques"

Els centres d'atenció primària són ara per ara els llocs on la gran part de la ciutadania s'adreça quan té algun dels símptomes que poden derivar en coronavirus. Els metges de família, acostumats a tractar de manera propera els pacients, s'han hagut de readaptar per atendre'ls de manera telefònica per fer el seguiment. Sònia Miravet, metge de família i directora de l'equip d'atenció primària de Martorell, alerta, però, del que pot venir en els propers mesos, un cop comencem a recuperar la normalitat, amb un dol de les persones que han perdut algun familiar que es pot allargar més de l'habitual.

"Hem de pensar que una cosa són els malalts i una altra els familiars. Hi haurà molts dols, però algun podria ser patològic, que és un dol que s'allarga més en el temps. Això ens vindrà", ha dit Miravet, que ha afegit: "Tu quan tens un familiar malalt pots gestionar-ho millor, te'n fas a la idea, t'acabes d'acomiadar d'ell d'alguna manera. Quan és una situació tan intensa en el temps queden més coses pendents i no tothom ho pot gestionar de la mateixa manera. És com una simptomatologia depressiva que quan s'allarga més de sis mesos va més enllà. I en aquest cas l'atenció primària té un paper important en el seguiment d'aquests familiars".

Miravet ha explicat que amb el volum de feina que estan tenint no han tingut temps "d'analitzar què passarà". "Però amb el seguiment telefònic que fem veiem que si això no ho podem exterioritzar i compartir-ho necessitarem associacions per poder treballar aquest tema. Una persona que encara no ho ha viscut és difícil que es faci la idea d'una pèrdua així. És una mort traumàtica, com ho pot ser la d'un accident. És per una malaltia, però no hem tingut temps d'adaptar-nos a la situació i de poder-ho treballar. Entenc que tot això ens arribarà", ha conclòs.

La higiene, més important que les mascaretes

La Generalitat de Catalunya, a través del compte de Twitter de Protecció Civil, ha recomanat l'ús de les mascaretes quan sortim al carrer. Però Miravet avisa que, tot i que és un bon recurs, des de l'atenció primària segueixen recomanant "sobretot el tema del rentat de mans". "Veus gent amb mascareta mal utilitzada, perquè la van tocant tota l’estona. Així doncs, el que podem dir és que s'utilitzi la mascareta ben utilitzada si la gent en té a casa, però cal deixar molt clar que això no substitueix la higiene de mans i la distància de metre i mig o dos metres", ha dit la metge, que ha afegit: "No em sembla una imprudència entrar en un supermercat sense mascareta, el més important és la neteja de mans".

Les derivacions a l'hospital, consensuades

Miravet ha explicat que per als professionals sanitaris és "molt dur" haver de trucar a un familiar per dir-li que la seva mare o el seu pare, que està en una situació complicada en una residència, ha començat amb insuficiència respiratòria, amb febre, dir-li que podria ser un possible cas de coronavirus. "L'evolució a vegades la veiem en hores o dies, comencem el tractament i, si cal, demanem oxigen, però els hem d'informar que potser en hores, de manera inesperada, pot donar-se una situació de final de vida immediata", ha indicat, i ha parlat sobre com es decideix la derivació d'un pacient, ja sigui des de casa o des d'una residència, a un hospital. "Fem la valoració inicial i parlem amb la família. I valorem que aquest pacient no s'ingressarà a l'hospital perquè el tractament que li donaran a l'hospital o a l'UCI no aportarà gaire més a la seva situació basal que el fet de ser al seu domicili o residència i poder ser tractat de la mateixa manera. En alguns casos, parlant amb la família, hem intentat derivar un pacient a l'hospital, però finalment ha anat malament igualment i sense la possibilitat del familiar del poder-lo visitar", ha explicat.

Miravet ha indicat que els metges intenten no prendre sols aquesta decisió. "Tenim una petita comissió de bioètica i tractem els casos i els consensuem amb els companys i amb la família, buscant sempre la millor opció per als malalts i també per a la família", ha comentat.

La directora de l'equip d'atenció primària de Martorell ha dit que ha vist "molta por" entre els pacients, però també entre els professionals. "Hem tingut por per una malaltia nova que no hem sabut com tractar. I dies que els protocols han anat canviant sovint. Recordo un cas d'un pacient de Madrid que va venir a les 14 hores d'un dia i vam explorar-lo sense gaire protecció, i l’endemà Madrid va entrar dins del protocol de zona afectada i tot va canviar. En aquesta època la por també era molt nostra, dels professionals, de saber si ho estàvem fent bé o no", ha recordat.