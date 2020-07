Els contagis per coronavirus al conjunt de l'Estat continuen augmentat sense gairebé aturador a conseqüència dels diferents brots que ja no tenen només l'epicentre a Catalunya i l'Aragó, sinó que poc a poc afloren en d'altres comunitats com Navarra i Múrcia, que han decidit confinar barris o pobles sencers, fins al punt de passar la localitat de Totana (Múrcia), de 30.000 habitants, a una situació similar a la fase 1 de la desescalada. I és que l'escenari a nivell de contagis -tot i que per protocol s'ha de tenir en compte que s'estan fent més proves PCR- ja és similar al de principis de maig.

Segons el recompte del ministeri de Sanitat, en les darreres 24 hores les comunitats han comunicat un total de 971 positius, mentre que afloren un total de 2.615 casos. El passat 8 de maig es van registrar un repunt 1.095 nous positius, però cal remuntar-se al 2 de maig (1.147 contagis) per trobar una xifra més alta que la d'avui.

Una de les dades més significatives per als epidemiòlegs -ja que no es pot disfressar fent més o menys proves PCR- són els ingressos hospitalaris en la darrera setmana. Una radiografia de la pressió per al sistema sanitari. Les dades d'aquest dijous traslladen una situació alarmant: en un mes s'ha gairebé duplicat la xifra. Si a data del 23 de juny es registraven 151 ingressos al conjunt de l'Estat, aquesta setmana ja són 296.