Bàscara obrirà l'escola "per imperatiu legal" i critica el "tarannà dictatorial" d'Educació

L'Ajuntament de Bàscara (Alt Empordà) traurà aquest dijous al matí el cadenat de la porta de l'escola del municipi "per imperatiu legal", informa l'agència ACN. Així ho ha expressat l'equip de govern del municipi a través d'un comunicat, després que el departament d'Educació enviés un segon requeriment aquest dimarts per reobrir l'Escola Joan Reglà. L'alcalde del municipi, Narcís Saurina, ha criticat el "tarannà dictatorial" d'Educació, ja que "no ha volgut ni considerar" la proposta que feia l'equip de govern. Per la seva banda, el departament d'Educació ha recordat a l'alcalde que amb el tancament de l'escola s'ha vulnerat el dret a l'educació.

Narcís Saurina ha detallat que han decidit reobrir el centre per "evitar mals majors", ja que el departament d'Educació ja va avançar que prendria les mesures legals que calguessin. Saurina ha lamentat que el departament no hagi "ni respost" a les alternatives que el consistori plantejava a l'escola. L'equip de govern local va oferir la possibilitat de fer classes en diversos espais municipals com ara la sala annexa de l'ajuntament.

Sis dies després de l'oferiment, el departament d'Educació ha respost amb un nou requeriment a l'Ajuntament de Bàscara perquè obri l'escola. Segons Educació, s'han valorat tots els aspectes tècnics, però tenen "l'obligació de tenir els espais oberts". A més, segons el director dels serveis territorials a Girona, Martí Fonalleras, durant aquests deu dies "s'ha vulnerat" el dret a l'educació, el dret a la preinscripció i la recollida de beques i també s'ha produït un "segrest de la documentació", ja que els professors no podien accedir al centre. Per la seva banda, Narcís Saurina ha afirmat que Educació "ha tirat pel dret fent gala del seu tarannà dictatorial".

Durant aquests dies, l'alcalde i els regidors han estat en contacte amb diversos interlocutors dels serveis territorials. Tot i així, les negociacions no han arribat "a bon port" i la mostra és l'escrit que ha enviat el departament a l'Ajuntament sol·licitant la reobertura de l'escola. "No han preguntat ni els metres quadrats ni la ubicació dels espais -ha afegit l'alcalde-. Per ser el departament d'Educació, els queda molt per aprendre", ha reblat. Davant d'aquestes acusacions, el director dels serveis territorials a Girona li ha retret que la seva opció de tancar l'escola amb un cadenat ha portat "deu dies de mala educació" al municipi.