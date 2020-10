Celaá: "L'objectiu és arribar a la presencialitat absoluta als centres educatius, però cal ser prudents"

La ministra d'Educació, Isabel Celaá, ha dit a RNE que a les escoles s'estan seguint "unes mesures de seguretat estrictes" i que "estan funcionant". "He de destacar la gran responsabilitat dels alumnes, fins i tot dels petits, i també dels mestres, que fan que l'aula proporcioni un entorn escolar segur", ha afegit. "Els centres educatius estan formant part de la solució més que no del problema. Estan sent centres anticovid, fan detecció precoç i, per tant, ajuden el ministeri de Sanitat en la lluita contra la pandèmia", ha indicat Celaá, que ha apuntat que la incidència a les escoles del virus és "de l'1%".

A més, ha apuntat que "cal ser prudents" pel que fa a la tornada a les universitats, que comencen a fer classes a distància. "Quan parlem amb les comunitats autònomes, sempre aspirem a incrementar la presencialitat en el moment en què s'aplani la corba. Després de l'hivern? Ja ho veurem", ha comentat la ministra, que ha afegit: "L'objectiu és arribar a la presencialitat absoluta, però no estem en un moment de descontrolar una organització que fins ara ha anat bé".

Preguntada per les mesures que s'estan seguint a les escoles per prevenir la propagació del coronavirus, Celaá, ha afirmat que "ara s'han d'obrir les finestres a les escoles". "Sé que els nens estan abrigats a classe. Si després podem trobar una eina que ens permeti mesurar els índex de CO2, doncs ja ho mirarem. Però ara toca ventilació i que els alumnes es rentin les mans cinc cops al dia. Aquestes mesures ens estan ajudant a mantenir les escoles obertes, així que les hem de seguir".

L'estat d'alarma a Madrid

La ministra d'Educació ha dit que l'estat d'alarma decretat a la Comunitat de Madrid "és absolutament necessari perquè les xifres d'impacte de la pandèmia són encara insuportables". "La salut és l'única cosa en què hem d'estar tots d'acord. No hi ha cas, cal tractar el cas de Madrid, d'aquí l'estat d'alarma per a 15 dies", ha apuntat, i ha afegit: "Espero que no s'hagi d'allargar l'estat d'alarma, està programat per a 15 dies, esperem que els resultats siguin positius".

Sobre el seu viatge a Bilbao, Celaá ha dit que ella "compleix les normes" i que hi va anar "per una qüestió mèdica". "Un polític ha de ser exemplar", ha conclòs.