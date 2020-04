Els tests, el principal escull a Espanya per complir amb els requisits de l'OMS abans del desconfinament

La manca de tests generalitzats per diagnosticar el coronavirus és un dels motius principals pels quals Espanya encara està lluny de complir amb les sis exigències que va dictar dimarts l'Organització Mundial de la Salut (OMS) per començar el desconfinament. El cap d'epidemiologia de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla, ha constatat aquest dimecres al matí que fer més proves diagnòstiques és una assignatura "clarament pendent" per sortir del confinament. Trilla ha insistit a Catalunya Ràdio que cal fer més tests per detectar els casos i aïllar-los –i també els contactes– com a única via possible per controlar la transmissió. Tot i això, defensa que cada vegada hi ha més capacitat de fer proves.

Segons un document publicat dimarts per l'OMS, l'organització considera que controlar la transmissió i l'aparició de brots és un dels criteris bàsics per començar la fase de desconfinament. Actualment, a Espanya, s'han fet uns 800.000 tests PCR i la capacitat diària se situa en 25.000 proves, segons el ministeri de Sanitat, que espera doblar aquesta xifra de cara a la setmana vinent.

El control dels contagis, però, no és l'únic requisit que marca l'OMS per tornar a la vida normal. Aquest organisme assenyala encara tres criteris bàsics més per als quals els tests de diagnòstic són imprescindibles: que l'Estat sigui capaç de detectar nous casos, minimitzar els brots en hospitals i residències i que es puguin gestionar els casos importats. A més, l'OMS hi afegeix un parell de factors més: la conscienciació de la població i que es facilitin mesures i protocols de prevenció a la feina i a les escoles. Aquest últim és, segons Trilla, l'únic requisit que Espanya "té ben orientat", perquè ja fa setmanes que els centres educatius estan tancats i es potencien el teletreball i les mesures de distanciament i higiene a la feina.

Trilla també considera bàsica la conscienciació de la població, és a dir, l'efecte que poden tenir les accions individuals sobre la resta. Segons l'epidemiòleg i també membre del comitè científic que assessora el Govern, aquest és un factor clau per aixecar les mesures de confinament d'una manera organitzada.

Brussel·les busca un full de ruta comú

L'OMS no és l'única que apel·la ara a un desconfinament controlat. La Comissió Europea també s'ha afegit ara a les recomanacions i ha presentat una guia, no exempta de polèmica. El document pretén ser una escenificació de consens, però arriba després de les crítiques de diverses capitals perquè no se les havia tingut en compte i, alhora, en un moment en què diversos països ja han començat a aplicar les seves pròpies mesures de desescalada. En aquest sentit, Trilla ha reconegut que el fet que els països europeus no tinguin un full de ruta comú és "una de les mancances" d'aquesta crisi. Una estratègia comuna hauria estat "de gran ajuda", ha dit.