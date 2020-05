Les estàtues de la Rambla reclamen sortir del confinament

Són dos quarts d'una del migdia i hi ha tres dels artistes que donen vida a algunes de les estàtues de la Rambla disposats a ocupar el seu lloc, cosa que no fan des de la declaració de l'estat d'alarma. Saben que l'Ajuntament de Barcelona encara no ha autoritzat la seva activitat tot i que la ciutat ja hagi entrat a la fase 1 de desconfinament, però avui han acudit al seu punt de feina sobretot per visibilitzar que ningú encara no els ha ofert cap atenció ni ajuda concreta. "Estem oblidats", denuncia Walter San Joaquín, president de l'Associació República de les Estàtues Humanes de la Rambla de Barcelona (AREHRB). Avui, però, no s'han arribat a vestir amb els seus personatges perquè la Guàrdia Urbana els ha cridat l'atenció i, després de consultar-ho amb el districte de Ciutat Vella, els ha respost que encara no estaven autoritzat a actuar.

El col·lectiu defensa que en la fase 1 ja es poden muntar espectacles a l'aire lliure amb fins a 200 assistents i que el que s'ha publicat al BOE hauria d'estar per sobre de les normes del consistori. El compromís transmès pels responsables municipals a traves dels agents de la policia municipal és que aviat se'ls citarà per abordar la seva situació. De moment no poden tornar al se lloc. I per això s'han retirat. Fonts de l'Ajuntament asseguren que estan estudiant com poden organitzar la seva tornada "tenint en compte que fan una activitat amb uns requeriments molt específics que es fa a la via publica".

El col·lectiu de les estàtues humanes critica que tant l'Ajuntament com el districte de Ciutat Vella hagin ignorat les seves demandes i necessitats i no els hagin brindat cap tipus d'ajuda davant la situació de crisi causada per la pandèmia del coronavirus. Els molesta la gran atenció i pressupost destinats a crear el que defensen que és "una imatge frívola de la ciutat de Barcelona com si es tractés d'un producte comercial", mentre que ells, el "patrimoni cultural immaterial de les Rambles de Barcelona", no han rebut cap mena d'ajuda. L'AREHRB assegura haver enviat diverses instàncies a Joan Subirats, responsable de l'Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), demanant una subvenció extraordinària per al col·lectiu al no poder fer la seva feina a causa de la pandèmia.

Diuen que després de dos mesos de confinament encara estan esperant que els respongui. De la mà d'altres col·lectius que treballen a la Rambla, com els pintors o la fira d'artesania, han demanat ajudes per poder mantenir els locals on guarden el material, però asseguren que tampoc no han rebut resposta.

"Avui hem anat a la Rambla com a acte de protesta. Ja sabem que ara ningú no ens deixarà monedes, però volem fer visible la nostra situació", defensa San Joaquín. Les estàtues humanes de Barcelona depenen del districte de Ciutat Vella, que els atorga llicència de venedors ambulants i els cobra la taxa per ocupar la via pública. Segons l'AREHRB, ells formen part de la cultura de la ciutat i, com a tal, haurien de dependre de l'ICUB i rebre els mateixos drets i beneficis que els músics de carrer de Ciutat Vella. "Les estàtues humanes de la Rambla no són una terrassa i no venen res. Les seves actuacions són gratuïtes, espontànies, i a canvi només reben la voluntat del públic", defensa el col·lectiu en un comunicat.

Encara no se sap quan podran tornar els turistes a Barcelona ni sota quines condicions ho faran. Sense públic i sense turistes el treball de les estàtues humanes és "insostenible", i per aquesta raó demanen l'atenció i col·laboració del govern d'Ada Colau per protegir "les tradicions que identifiquen, dinamitzen i són la imatge de la ciutat de Barcelona".