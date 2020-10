Els farmacèutics volen vacunar de la grip i fer els tests ràpids de coronavirus

Les farmàcies catalanes reclamen poder vacunar de la grip estacional i fins i tot que els seus professionals siguin habilitats per fer els tests d'antígens, que des d'aquesta setmana es fan als centres de primària com un nou mètode de cribatge ràpid i barat per als sospitosos que presenten símptomes de coronavirus. No és nova la reivindicació dels establiments de ser una peça de l'engranatge del sistema sanitari, però un altre cop s'ha trobat amb la negativa històrica dels consecutius governs espanyols per modificar la llei que ho validés i també amb el rebuig de les infermeres, les úniques capacitades legalment per a aquestes tasques.

El president de la Federació Catalana de Farmàcies, Antoni Torres, lamenta que s'hagi obviat l'oferta del sector que, al seu parer, suposa renunciar a 3.200 farmàcies i 9.000 professionals que podrien ajudar a "descongestionar" els saturats centres de primària, centrats en la pandèmia. En una temporada d'hivern complicada per la coincidència del coronavirus i la grip, el govern espanyol ha volgut concentrar els estocs de vacunes disponibles per la gran demanda mundial i els ha restringit bàsicament als ambulatoris per poder garantir la immunització als grups de risc, és a dir, embarassades, malalts crítics, majors de 65 anys i professionals sanitaris, sociosanitaris i, per primer cop, de l'educació.

hi haurà prou vacunes "per a tothom" , la prevenció i la por han fet que en aquests primers dies de campanya ja s'hagin omplert les agendes i s'estiguin donant dates per a finals de novembre o al desembre, en segons quins territoris. Això ha fet que molts usuaris busquin com a alternativa les farmàcies. Però allà no n'hi ha. "Aquest any no hi confiï, en tenir-la, millor que ho provi al CAP", diuen des d'un establiment del Penedès, que explica que havia obert una llista d'espera per a la vacuna però temen que finalment no la puguin subministrar. "Ens hi arriba molta gent emprenyada", il·lustra Torres, que reclama valentia a l'executiu espanyol per aprovar "mesures excepcionals" per permetre als farmacèutics "ajudar el sistema sanitari", de la mateixa manera que ha autoritzat la contractació d'estudiants d'últim curs de medicina o de professionals sense l'especialitat durant l'estat d'alarma.

Per a Torres, l'aportació de les farmàcies faria guanyar agilitat entre metges i infermeres i rebutja de ple les acusacions de les infermeres que darrere de l'oferta s'amagui un interès econòmic. "Ens hem ofert a ajudar sense parlar de preus", afirma el responsable de la patronal catalana, que assegura que podrien estar preparats per vacunar i fer els tests amb una "breu formació".

Però entre la professió de la infermeria no es creuen aquest argument i en un recent comunicat conjunt el col·legi professional, sindicats i societats científiques apunten que "m algrat el maquillatge i la cosmètica" dels "bondadosos arguments" dels farmacèutics, hi ha darrere la defensa d'un "negoci privat" que vol treure beneficis per distribuir la vacuna. A més, denuncien que això posaria "en risc la salut i la seguretat" dels pacients perquè no tenen prou formació i els establiments no tenen una estructura que garanteixi un circuit segur de trànsit.