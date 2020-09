Simón assegura que la incidència de la pandèmia s'està estabilitzant o reduint a la meitat de les províncies

La incidència de la pandèmia de covid-19 a Espanya s'està estabilitzant o, fins i tot, reduint, a la meitat de províncies de l'Estat, segons ha explicat el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón. Una de les comunitats d'aquest grup seria Madrid, la regió que ve registrant les pitjors dades en les últimes setmanes. Tot i els 10.764 nous contagis notificats aquest dijous pel ministeri de Sanitat, la situació, segons l'epidemiòleg, no és dolenta, per la baixa letalitat. El volum de positius es deu, ha explicat, a la capacitat diagnòstica.

"Sembla que s'està arribant a una estabilització, o fins i tot, en algunes zones, a un descens de casos", ha exposat Simón. La meitat de les províncies d'Espanya, segons ha explicat, estan en aquesta situació, mentre que l'altra meitat, "desgraciadament", estan en fase d'ascens. Catalunya figuraria en el primer grup de territoris, juntament amb l'Aragó i Madrid, la comunitat que notifica la "major part" de morts per covid-19 i on hi ha una "pressió important" sobre el sistema assistencial i l'atenció primària. La situació a Madrid "evoluciona molt millor que en les setmanes prèvies, i tot indica que estan arribant a una estabilització". "Han implementat mesures molt importants i això s'havia d'observar en algun moment –ha explicat–. La bona notícia és que les comunitats que van iniciar el descens en els casos notificats, després de passar un període d'alta incidència, estan progressivament baixant aquesta incidència". Per darrere de Madrid, les comunitats amb una incidència més gran en els últims 14 dies són la Rioja, Euskadi i Navarra.

Simón ha dit que encara és d'hora per saber si la tornada a l'escola en certes comunitats autònomes ha tingut afectació en l'evolució de la pandèmia. "No podrem veure res clar fins, probablement, a partir de la setmana vinent", ha remarcat, a més de recordar que en les últimes dues o tres setmanes ha pujat la taxa de positius en el grup d'edat dels 10 als 19 anys.

Tot i això, aquest dijous el ministeri de Sanitat ha notificat 10.764 nous casos de covid-19, una xifra alta en comparació fins i tot amb els primers mesos de la pandèmia. Simón adverteix que aquest registre es deu a l'alta capacitat diagnòstica, que "està augmentant molt". S'estan fent 641.000 PCR per setmana a l'Estat, segons Simón, una de les taxes més altes d'Europa, fins i tot per sobre d'Alemanya, i totes les comunitats augmenten el ritme de realització de proves. Això genera fortes dades de positius, baixa letalitat i una hospitalització "relativament controlada": una ocupació d'entre el 10% i el 15% de llits de les unitats de cures intensives amb la capacitat actual. Simón manté que Espanya es manté entre el 60% i el 80% de capacitat de diagnòstic i que està a la cua d'Europa en mortalitat.